Trapani, oggi il grande show di Antonini: "Si farà la storia" 

04/07/2025 06:00:00

Annunci, dirette social, camicie sciccosissime. Cappellini alla Trump. Ma la città è sempre più stanca del circo del patron di basket e calcio.

Oggi, 4 luglio 2025, è il giorno dello show. L’ennesimo.

Valerio Antonini, il cittadino onorario più chiacchierato della città, il patron di Trapani Calcio e Trapani Shark, l’uomo che si definisce imprenditore globale, va in diretta social. Con la solennità dei momenti che (secondo lui) cambiano la storia.

A sentire il preambolo – affidato a un servizio, quasi un teaser, come nelle serie Nteflix, nella sua tv, con il suo giornalista – siamo alla vigilia di un nuovo “rinascimento trapanese”. O, per usare le sue parole, “si farà la storia”. Dice il morigerato annuncio che, oggi, in conferenza stampa (aperta non si capisce bene a chi ...) dalle 10 e 30 "sarà segnata però una nuova pagina culturale, sportiva, economica e anche politica" per il territorio trapanese.

In un altro video c'è anche un cappellino che scimmiotta lo slogan MAGA di Trump: "Make Trapani Great Again".

La città, però, si guarda bene dal farsi travolgere dall’entusiasmo. Dopo mesi di teatrini, dichiarazioni al vetriolo, conferenze-spettacolo, post autocelebrativi e scontri con chiunque osi alzare un sopracciglio, lo stupore si è trasformato in fatica. E pure la curiosità si è fatta flebile. Che succederà oggi? Cosa annuncerà stavolta il “Pres”?

Le ipotesi si rincorrono come le voci in un bar del centro:

Una sua discesa in campo in politica , sull’esempio del suo idolo Claudio Lotito, già senatore e presidente della Lazio.

, sull’esempio del suo idolo Claudio Lotito, già senatore e presidente della Lazio. Un attacco frontale all'ex amico Tranchida , Sindaco di Trapani, e all'assessore Emanuele Barbara, con cui i rapporti si sono trasformati da idillio a rottura totale.

, Sindaco di Trapani, e all'assessore Emanuele Barbara, con cui i rapporti si sono trasformati da idillio a rottura totale. Un chiarimento sulle utenze del Pala Shark , che il Comune gli ha chiesto ufficialmente di pagare.

, che il Comune gli ha chiesto ufficialmente di pagare. Una risposta alle accuse e ai debiti: Le Iene, qualche settimana fa, hanno raccontato di una lista lunga di fornitori e professionisti che non sono mai stati pagati. Antonini si dice vittima di una campagna orchestrata da “gufi, giornalai e falliti”.

Nel frattempo, i fatti restano lì, più pesanti delle parole:

Il Trapani Calcio e la Trapani Shark partiranno i rispettivi campionati con pesanti penalizzazioni, a causa della vicenda dei crediti d’imposta fasulli , utilizzati per compensare le tasse. Antonini si dice “truffato”, ma intanto a pagare sono le squadre e i tifosi. Quando Tp24 ha ricostruito la vicenda, la reazione è stata, purtroppo, scomposta.

, utilizzati per compensare le tasse. Antonini si dice “truffato”, ma intanto a pagare sono le squadre e i tifosi. Quando Tp24 ha ricostruito la vicenda, la reazione è stata, purtroppo, scomposta. I rapporti istituzionali con il Comune sono ai minimi termini, con comunicati, accuse incrociate, dirette al veleno.

La stampa locale – o almeno quella che non si piega – è oggetto di insulti e denunce. L’informazione libera, per Antonini, è solo quella che si allinea.

La città lo guarda, oggi, con un misto di rassegnazione e sbadiglio. Perché se c’è un tratto che unisce tutte queste uscite sceniche, è la ripetitività. Cambiano i nemici, cambiano le camicie, ma il copione è sempre lo stesso: io sono il salvatore, gli altri sono invidiosi, la storia la faccio io.

Più che un “rinascimento”, servirebbe un ritorno alla realtà. E meno show.