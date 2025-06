Le minacce e gli insulti di Antonini. Ecco come il patron del Trapani reagisce sui crediti fiscali

17/06/2025 06:00:00

Una ricostruzione giornalistica, documenti ufficiali, una sentenza della FIGC, le versioni contrapposte dei protagonisti. E poi, come sempre, Valerio Antonini.

Dopo la pubblicazione dell'articolo di Tp24 che ricostruisce la vicenda dei crediti fiscali acquistati da Trapani Calcio e Trapani Shark, e costati otto punti di penalizzazione alla società sportiva e sei mesi di inibizione al patron, è partita l'ennesima offensiva social-mediatica del presidente granata e dei suoi consulenti e giornalisti. Una sequenza di post su X, una nuova minaccia di querela, l'annuncio di un dossier con chat e audio, accuse personali, e persino un'intervista sulla sua televisione Telesud, al suo consulente, Geremia Guercia, intervistato dal suo direttore, Nicola Baldarotta.

La rabbia sui social

"A seguito dell'ulteriore articolo menzognero e pieno di CLAMOROSE RICOSTRUZIONI degne di questo giornaletto da gossip di provincia, che neanche è capace di leggere documenti ed evidenze che in tutta Italia hanno capito perfettamente...", inizia così uno dei tanti post pubblicati da Antonini.

Poi l'attacco diretto: "Oggi pubblicheremo tutto, tra audio, chat ed altre cose in nostro possesso. Poi passeremo direttamente in Tribunale a depositare una nuova richiesta di risarcimento danni milionaria a Tp24. Andremo fino in fondo sino a che il Signor Giacomo Di Girolamo non avrà pagato sino all'ultimo centesimo disponibile dal suo esiguo conto corrente a quello mio e delle mie società".

Antonini torna ad accusare il commercialista Francesco Vulpetti, che definisce "vero e unico responsabile" dell'operazione. E insiste: "Tp24 si è dimenticato di riportare l'audio in cui si sente chiaramente Vulpetti dire di conoscere benissimo Alfieri, di aver introdotto a noi questo Gruppo, di aver trattato lui e fatto lui le varie operazioni insieme alla Compagnia del Risparmio".

La versione di Antonini: Vulpetti regista, lui vittima

I post si susseguono. Antonini pubblica screenshot di chat con Vulpetti, che secondo lui dimostrerebbero il ruolo attivo del commercialista. "Tp24 scrive che Vulpetti ha avuto solo il ruolo di introdurre i banditi. Beh, ecco qua ulteriore prova. Addirittura mi scriveva in continuazione affinché pagassi subito ad ALFIERI E COMPAGNIA DEL RISPARMIO".

Antonini sostiene di aver autorizzato Vulpetti a trattare l'operazione solo dopo il 7 aprile 2025, fidandosi di lui: "Dando per scontato la bontà dell'operazione visto che fino a quel momento nessuno dell'Agenzia delle Entrate né della Covisoc ci aveva sollevato il minimo dubbio...".

Telesud, la "tv di casa": parla Geremia Guercia

In serata, Telesud, manda in onda un'intervista condotta dal direttore di Antonini, Nicola Baldarotta. Ospite Geremia Guercia, ex comandante della Finanza a Trapani, oggi CFO (in pratica, il responsabile dei controlli del flusso finanziario) del gruppo SportInvest, sempre di Antonini. Il giornalista lo introduce come "uomo dello Stato".

Guercia, un tempo al servizio delle istituzioni, tesse con il giornalista l'elogio del comune datore di lavoro: "Molti quando mi vedono oggi mi dicono che io sia ringiovanito" dice l'uomo che fino a poco fa era a capo della Guardia di Finanza in provincia di Trapani.

Poi Guercia si difende: "Mi hanno tirato in mezzo. Io sono entrato nel gruppo il primo febbraio. Ho conosciuto Vulpetti nei primi giorni. L'operazione coi crediti? Proposta da Vulpetti, che ci ha garantito fosse legale. Ho solo accompagnato Vulpetti all'Agenzia delle Entrate per motivi tecnici. Non conoscevo Alfieri, né i dettagli dell'operazione". Di fatto, conferma quanto scritto da Tp24 sul suo ruolo per velocizzare la pratica presso l'Agenzia delle Entrate, eppure ritiene la ricostruzione dell'articolo "diffamatoria" (non citando il fatto che si è rifiutato di rispondere alle nostre domande...).

Poi aggiunge: "Siamo stati truffati. Antonini ha già perso 200 mila euro. Quando ci siamo accorti che i crediti erano fittizi, siamo andati alla Guardia di Finanza a denunciare. Il resto sono illazioni". A proposito di illazioni, Guercia si lascia andare a fantasiose ricostruzioni ed interpretazioni dell'articolo di Tp24, che non lo ha mai accusato di nessuna attività illecita ("Mi fanno passare due volte delinquente" dice).

L'articolo che ha fatto arrabbiare Antonini

L'articolo di Tp24 in questione non solo ricostruisce l'intera vicenda sulla base dei documenti ufficiali (denunce, sentenze, comunicazioni), ma riporta anche le tesi di Antonini e dei suoi consulenti. Lontano dall'essere "a senso unico", come sostiene il patron del Trapani, il pezzo include la versione dell'imprenditore e del generale Guercia, citando ampiamente i loro documenti e comunicati.

Ma ciò non basta a fermare la macchina del fango. Su Telesud, intanto, viene pubblicato un articolo anonimo che rilancia parola per parola i post di Antonini, con accuse personali, ironie volgari, e un attacco diretto al direttore Di Girolamo.

Un copione che si ripete

Ancora una volta, davanti a domande lecite, documenti ufficiali e inchieste giornalistiche, da Antonini e i suoi si risponde con offese, minacce di querela e campagne mediatiche costruite a sua immagine e somiglianza.