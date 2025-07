Tragico scontro sulla statale 410: un morto e quattro feriti

07/07/2025 08:52:00

È di un morto e quattro feriti – di cui uno in condizioni disperate – il drammatico bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto alle porte di Naro, in provincia di Agrigento. Lo scontro, violentissimo, ha coinvolto due automobili lungo la Strada Statale 410 Dir, nei pressi di una curva. Una delle vetture si è ribaltata dopo l’impatto.

A perdere la vita è stato un uomo originario di Canicattì, sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto capovolta. Altre quattro persone sono rimaste ferite: tra queste, un giovane è in condizioni critiche ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta.

Ancora da chiarire le cause del sinistro, ma la dinamica lascia poco spazio all’immaginazione: lo scontro è avvenuto in un tratto particolarmente insidioso della strada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e diversi mezzi del 118.

L’Anas ha reso noto che, a causa dell’incidente, la statale 410 Dir “Di Naro” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del km 3,450. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.