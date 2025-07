Trovato morto in un dirupo il turista belga scomparso il 1° luglio 

07/07/2025 09:24:00

È stato ritrovato senza vita Frederic Heyden, 49 anni, turista belga disperso dal 1° luglio. Il corpo è stato individuato nella tarda serata di sabato 6 luglio in una scarpata nelle campagne di Sutera, dove sarebbe precipitato con la sua motocicletta Royal Enfield.

Secondo le prime ricostruzioni, Heyden sarebbe finito in un burrone durante un’escursione in moto. La zona impervia ha reso difficile l’individuazione del luogo dell’incidente e ha probabilmente impedito all’uomo di chiedere aiuto. Restano da chiarire le circostanze del decesso: non è ancora noto se sia morto sul colpo o se abbia tentato invano di sopravvivere.

L’allarme era stato lanciato da un’amica italo-belga residente a Montedoro, che lo aveva ospitato nei giorni precedenti. Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Caltanissetta, hanno coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e unità specializzate, con perlustrazioni via terra e con elicotteri.

Nei giorni scorsi erano circolate segnalazioni di presunti avvistamenti, anche a Catania, poi rivelatisi infondati. Le ricerche si sono concentrate progressivamente su tutta l’area del Vallone, fino al tragico ritrovamento. Heyden avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 21 luglio.