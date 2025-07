Marsala:  Generazione Futura Lab si prepara alle prossime amministrative

07/07/2025 10:20:00

Si è svolta nei giorni scorsi una riunione operativa del direttivo cittadino di Generazione Futura Lab, associazione civica attiva nel tessuto sociale e culturale del territorio. L'incontro, che si è tenuto nella città di Marsala, ha visto la partecipazione del presidente provinciale Maurizio Spanò, oltre che dei componenti del direttivo locale Massimo Domingo, Vito Genna e Gioacchino Balistreri. Al centro della riunione: pianificazione delle prossime attività sociali e riflessione sull’eventuale partecipazione del gruppo alle prossime elezioni amministrative.

Il confronto è avvenuto a pochi mesi dal rinnovo del coordinamento locale, con l’elezione dell’avvocato Alessandro Laudicina alla guida del direttivo cittadino. Una nuova leadership che punta a rafforzare la presenza dell’associazione nel territorio lilibetano attraverso iniziative concrete e coerenti con i principi fondativi dell’organizzazione.

«Il concetto di partecipazione è ben radicato nel nostro modo di essere» – ha dichiarato il presidente provinciale Spanò – «Essendo un’associazione civica, operiamo nell’intento di offrire un servizio al tessuto collettivo, attraverso cultura, formazione, informazione e attività ricreative. Il nostro impegno è ispirato ai valori di democrazia, solidarietà e trasparenza, e non escludiamo alcuna forma di partecipazione civica, comprese le competizioni amministrative, se questa può contribuire al bene della comunità.»

Proprio in questa direzione, è emersa la volontà di valutare una possibile discesa in campo del gruppo alle prossime elezioni comunali, eventualmente con la presentazione di una lista civica espressione del progetto amministrativo e sociale di Generazione Futura Lab.

A testimonianza della vitalità e dell’estensione del movimento, all’incontro hanno partecipato anche Alberto Gambina, coordinatore per il comune di Erice, e Vincenzo Cuttone, coordinatore per Mazara del Vallo, confermando la crescita dell’associazione in diversi comuni della provincia.

Generazione Futura Lab si conferma così come uno spazio di partecipazione attiva, pronto a offrire risposte concrete alle esigenze della cittadinanza, con uno sguardo sempre rivolto al futuro e alla costruzione di un tessuto sociale più coeso e dinamico.