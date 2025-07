La settimana sportiva: in fermento il mercato calcistico - la Boxe in piazza a Marsala

07/07/2025 06:00:00

• Calcio serie C: questa settimana parte la campagna abbonamenti al Trapani Calcio con aumenti dal 10 al 20%, ma non in tutti i settori. Nel frattempo che gli abbonati della scorsa stagione decidano di prelazionare entro metà luglio il nuovo abbonamento, la società granata si rende attiva sul mercato per costruire la squadra che proverà a vincere il Campionato di serie C con l'intento di approdare nella serie cadetta nazionale. A rimanere in granata sarà sicuramente capitan Sergio Sabatino, non sembra ci siano odori di riconferma nè per i portieri, Ujkaj che in stagione non è stato molto convincente e Seculin che torna dal prestito a Modena. In arrivo l'argentino Vazquez ex Monopoli (due reti ai granata nel pareggio 2-2), ed i già comunicati Di Noia centrocampista dall'Entella, Celeghin centrocampista dal Giugliano, Nicoli esterno dalla Pianese, Grandolfo attaccante dal Monopoli e Podrini esterno dal Fossombrone. Un sestetto di ottimi giocatori che tra qualche giorno si metterà a disposizione del tecnico Salvatore Aronica propedeuticamente al ritiro previsto a Troina. In foto Giovanni Di Noia.

• Calcio Eccellenza: parte ufficialmente la campagna acquisti del nuovo Marsala 1912 di Mister Filippo Chinnici con i primi due arrivi in maglia azzurra. Si tratta dell'attaccante Giovanni Sferruzza 17 reti nella passata stagione con la maglia del Casteldaccia e dell'esperto portiere Tommaso Scuffia proveniente dal Favara in serie D e con trascorsi importanti con la Fiorentina, il Lecce, il Catanzaro. Rumors dall'ambiente calcistico regionale indicano la società cara al Presidente Angelo Casa come la formazione da battere nel prossimo Campionato. Per quello che riguarda l'inizio della nuova stagione, anche se si attende il sorteggio del nome dell'avversaria di Coppa Italia, sono state decise le date del primo turno che vedranno gli azzurri giocare l'andata il 31 Agosto ed il ritorno il 7 settembre. In foto il Presidente Casa e Mister Chinnici.

• Futsal: stagione esaltante quella appena trascorsa per il Marsala Futsal 2012 che ha vissuto il grande risultato dello scudetto nazionale Under 19 e del quinto posto nazionale che è valso il Premio Giovani 2024/25. Ed anche se è ancora vivo il rammarico del match perso in casa contro il Regalbuto nell'ultima giornata di stagione regolare, i grandi successi ottenuti anche in Coppa Divisione ed in Coppa Italia inducono a pensare che il prossimo Campionato da giocare sarà la serie A2. In attesa del responso federativo dopo aver presentato ufficiale richiesta di ripescaggio la società cara al Presidente Tumbarello si sta attivamente muovendo nel mercato conferme ed acquisizioni come se il salto di categoria fosse già stato concesso. La prima conferma è proprio quella di Mister Rafa Torrejon, uomo di mille risorse con capacità che vanno ben oltre la serie B. Poi a rimanere in casacca azzurra saranno Israel Caro Barroso, Simone Vallarelli, Nikolas Sanalitro, Andrea Romano, Nicolas Valenti, Pietro Bonafede, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli. I nuovi acquisti sono Matteo Cazzin dal Rieti in A2, il graditissimo ritorno di Angel Bardan già bomber del Marsala Futsal e di Jorge Tendero, altro gradito ritorno dopo una stagione all'estero. In foto Marsala Futsal Gabriele Foderà.

• Boxe: grande successo per il IV° Memorial Giuseppe Episcopo – Boxe sotto le stelle, una serata di emozioni e tanta Boxe di fronte al pubblico delle grandi occasioni. Una Piazza della Repubblica gremita ed appassionata per un evento, giunto alla sua quarta edizione, ormai divenuto un classico dell’estate marsalese, che ha appassionato la "Loggia" marsalese festante e gremita di appassionati e curiosi. Di fronte al sagrato della Chiesa Madre del centro lilibetano la famiglia Episcopo, con la collaborazione della Marsala Boxe, ha organizzato il IV° Memorial Giuseppe Episcopo, indimenticato pluricampione italiano dei pesi medi. Un’evento pregno di commozione, nel ricordo di “Pino” e delle sue gesta in cui spicca l'assoluto rilievo della concessione all’uso dei simboli dei Carabinieri e del Gruppo Sportivo, in cui Pino Episcopo militava, da parte del Comando dell’Arma dei Carabinieri. Una serata di appassionante Boxe che con il caloroso tifo ed il sostegno del pubblico è divenuta davvero magica. “Siamo davvero felici di come sia andata la serata – dichiara il Presidente della Marsala Boxe Giuseppe Tumbarello – la stupenda location di Piazza Loggia e l’incredibile partecipazione cittadina hanno reso l’evento davvero bello ed interessante. Ascoltare l’immane tifo del pubblico verso i nostri pugili mi ha reso orgoglioso di ciò che stiamo facendo perché il sostegno, oltre che delle istituzioni, anche di chi li viene ad ammirare ci stimola a fare sempre meglio. Ci vediamo al V° Memorial”. In foto il giovane campione lilibetano Yannick De Mutiis.

• Vela: grande soddisfazione per la Lega Navale Italiana sezione di Trapani per i suoi giovani velisti guidati dall’allenatore Salvatore Maugeri che hanno ottenuto ottimi risultati alle Selezioni Zonali Optimist. Francesco Di Gaetano, classe 2013, terzo posto alla selezione zonale di Marsala e 5° in classifica generale, è stato selezionato per partecipare ai Campionati Italiani Optimist, che si svolgeranno dal 2 al 7 settembre a Torbole sul Lago di Garda. Di Gaetano, che ha iniziato la sua avventura velica a sei anni, partecipato alla prima regata agonistica nel 2023 da cadetto e proseguito nel 2024 da Juniores con la Lega Navale di Trapani, ha centrato l’importante traguardo alla sua prima selezione di zona, grazie all’impegno e alla costanza dimostrati negli allenamenti. Ottima prova anche per Matteo Galli, anch’egli classe 2013, che si è avvicinato alla vela dopo il Vela Day del giugno 2024. Entrato nel gruppo agonistico a settembre scorso, Galli ha mostrato una crescita notevole: dopo un brillante terzo posto nella prima giornata delle selezioni zonali a Marsala, ha mancato di un soffio l’accesso agli Italiani, chiudendo al 12° posto nella classifica finale, primo degli esclusi.

• Rugby: un riconoscimento speciale per il Trapani Rugby, ricevuto nei giorni scorsi in Sala Sodano a Palazzo D’Alì dall’assessore allo Sport di Trapani, Emanuele Barbara. La squadra, che da anni promuove il rugby sul territorio, è stata premiata per il suo impegno non solo sportivo ma anche sociale. "Il Trapani Rugby rappresenta un esempio concreto dei valori più autentici dello sport – ha dichiarato Barbara – come la solidarietà, la disciplina e la passione. Valori che questa realtà locale incarna quotidianamente con il suo lavoro e la dedizione verso la comunità". La società ha espresso gratitudine per l’attenzione ricevuta, ribadendo la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione Comunale per far crescere ulteriormente la pratica del rugby a Trapani, anche come strumento di inclusione e coesione sociale.