Marsala: Filippo Noto vince il 49° Trofeo Massimo Attinà

08/07/2025 09:53:00

Torna a casa lo storico Trofeo Massimo Attinà, diventato ormai un appuntamento imperdibile per la vela siciliana, insieme al Trofeo Ferdinando Montalto. La Società Canottieri Marsala, presieduta dall’avv. Renzo Carini, ha organizzato una edizione di alto livello, sempre più partecipata. Quest’anno ha visto la presenza non solo dei più importanti circoli siciliani, ma anche della squadra dei timonieri provenienti da Malta e di Beatrice Fornaro, giovane velista romana.



In particolare, il 5 e 6 luglio, la Società Canottieri Marsala ha organizzato la seconda tappa di Coppa Sicilia Optimist, una regata di campionato promossa dalla Settima Zona della Federazione Italiana Vela, valevole per decretare i vincitori degli storici trofei Massimo Attinà, per la categoria Juniores, giunto alla 49° edizione, e Ferdinando Montalto, per la categoria Cadetti, giunto alla 22° edizione.



Sono state portate a termine quattro prove in totale: tre durante la prima giornata di regate, con un vento sostenuto, mentre soltanto una prova per la seconda giornata a causa del vento leggero. Grande soddisfazione da parte dei tecnici Mario Noto e Claudio Spanò, per la vittoria di Filippo Noto, che non smette mai di sorprendere tutti per la tenacia e la preparazione tecnica con cui affronta ogni competizione.



Come sempre la premiazione è stata toccante ed emozionante, insieme alle famiglie (presenti Deborah e Alessandro Attinà) dei velisti scomparsi prematuramente, Ferdinando e Massimo, che hanno premiato i vincitori con i due trofei diventati simbolo per la Società Canottieri Marsala della passione per lo sport della vela.