Petrosino: estate tra inclusione, musica e teatro. Ecco il calendario "Di mare e di vino"

10/07/2025 11:00:00

È stato presentato nel pomeriggio di martedì 8 luglio, al Lido Rina Russa, il calendario estivo 2025 “Di Mare e di Vino”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Petrosino in collaborazione con numerose associazioni locali.

Un cartellone ricco e variegato che accompagnerà residenti e visitatori da luglio a fine agosto, con eventi pensati per ogni fascia d’età, all’insegna dell’inclusione, della cultura e della valorizzazione delle tradizioni locali.

Ad aprire ufficialmente la stagione sarà, il 12 luglio, il concorso canoro “Io Incanto”, vetrina per giovani talenti della musica. A chiudere la rassegna, il 25 agosto, il contest fotografico “Un Click al Tramonto”. In mezzo, oltre un mese di spettacoli per bambini, concerti, commedie dialettali, sagre popolari, animazione, teatro, incontri culturali e attività inclusive.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca “Vino Vivo”, due giornate interamente dedicate alla cultura enologica, realizzate in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier: degustazioni, masterclass, talk, musica e momenti di promozione del territorio faranno da protagonisti, in un perfetto connubio tra sapori e identità.

«Abbiamo dato vita a un calendario che unisce cultura, tradizione e partecipazione – ha dichiarato il sindaco Giacomo Anastasi –. Un programma pensato per tutti, che racconta chi siamo e rafforza il senso di comunità. Il nostro obiettivo è anche quello di aprirci all’esterno, mostrando l’autenticità e la capacità di accoglienza che da sempre caratterizzano Petrosino. Tutto questo è stato possibile nel pieno rispetto delle disponibilità economiche del Comune e grazie al sostegno della Regione Siciliana, che ha contribuito con un finanziamento di 30mila euro».

L’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni coinvolte nell’organizzazione e ha invitato cittadini e turisti a prendere parte a quella che si preannuncia come un’estate all’insegna delle emozioni, dell’incontro e della bellezza del territorio.