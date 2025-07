Trapani, fermata nave mercantile dalla Guardia Costiera per gravi carenze di sicurezza

12/07/2025 13:26:00

Una nave mercantile battente bandiera straniera è stata fermata ieri nel porto di Trapani dalla Guardia Costiera a seguito di una lunga e accurata ispezione tecnica. A bordo dell’unità commerciale, ormeggiata nello scalo trapanese, si trovavano 14 membri di equipaggio. Il provvedimento di fermo amministrativo è stato disposto dopo l’intervento del team specializzato Port State Control (PSC) della Capitaneria di Porto di Trapani e di Mazara del Vallo, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Palermo.

L’ispezione, durata fino al tardo pomeriggio, ha rilevato numerose criticità legate alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell’ambiente marino, che attualmente impediscono alla nave di lasciare il porto. Tra le violazioni riscontrate, una delle più gravi riguarda l’inadeguata preparazione dell’equipaggio nell’affrontare un eventuale incendio a bordo. I test effettuati hanno dimostrato che non vi era la piena prontezza operativa richiesta dagli standard internazionali.

La Guardia Costiera ha sottolineato che le attività ispettive sono fondamentali per garantire il rispetto delle convenzioni internazionali come la SOLAS (Convenzione per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare), e per prevenire situazioni di rischio per persone, ambiente e navigazione.

Il fermo dell’imbarcazione resterà in vigore fino a quando tutte le non conformità saranno risolte e sarà effettuata una nuova ispezione da parte del personale tecnico. Solo allora la nave potrà riprendere il mare.

Le ispezioni, regolarmente effettuate su navi italiane e straniere, sono affidate a personale altamente qualificato della Guardia Costiera, con competenze acquisite attraverso percorsi formativi internazionali. Il loro compito è garantire la sicurezza in mare, la protezione dell’ambiente e il rispetto dei diritti di chi lavora a bordo.