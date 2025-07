Perché sempre più imprese del trapanese scelgono Studio Bellan. L’intervista a Giulio Bellan - Il video

22/07/2025 16:15:00

Cresce il numero di imprenditori del trapanese che, per far crescere la propria azienda, si affidano a Studio Bellan. Una realtà nata a Marsala e ormai diventata una delle strutture più riconosciute nel panorama della consulenza d’impresa in Sicilia.



A guidarla è Giulio Bellan, protagonista di una trasformazione che ha attirato anche l’attenzione della stampa nazionale. In un recente approfondimento, Il Sole 24 Ore ha descritto lo studio come “un punto di riferimento per la Sicilia grazie al suo approccio innovativo alla consulenza”.



Guarda qui l’intervista integrale a Giulio Bellan







“Per noi la contabilità è solo il punto di partenza,” spiega Bellan nell’intervista. “Il vero valore lo portiamo quando accompagniamo l’imprenditore nelle scelte strategiche, lo aiutiamo a ottenere fondi, a strutturarsi meglio, a gestire la crescita.”



Numeri e risultati confermano la visione: oltre 20 collaboratori e due società operative.

Lo studio è stato inoltre il primo nel settore a ricevere le certificazioni Bureau Veritas, a garanzia della qualità del servizio, e Giulio Bellan ha ricevuto un encomio ufficiale dal Comune per il suo impegno nel favorire il rientro di giovani talenti in Sicilia.



Il successo dello Studio non si spiega solo con l’organizzazione interna, ma anche con il rapporto stretto e continuativo che instaura con ogni cliente: revisione legale, consulenza finanziaria, fondi a fondo perduto, supporto decisionale. Un approccio multidisciplinare, costruito per restare accanto all’imprenditore in ogni fase.



In un momento storico in cui molte aziende si sentono abbandonate o disorientate, Studio Bellan rappresenta una risposta concreta, siciliana, e sempre più riconosciuta anche fuori dai confini dell’isola.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)