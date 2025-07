Bartolo Mistretta vince il Rally Valle del Belice dopo una lotta serrata con Totò Riolo

27/07/2025 20:04:00

Bartolo Mistretta, coadiuvato da Gaspare Beninati, su Skoda Fabia Evo concede il bis e vince la seconda edizione del Rally Valle del Belice, prova valida per il Campionato Siciliano rally ed organizzata dall’Automobile Club Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna.

Il pilota locale ha centrato il successo con il tempo totale di 38 minuti 25 secondi e 3 decimi, al termine di 11 prove speciali combattutissime, con Totò Riolo, e Nicola Catania al suo fianco come navigatore, su Skoda Fabia Evo che gli ha dato filo da torcere. Il pilota di Cerda e l’ex sindaco di Partanna, infatti, hanno comandato la classifica generale dalla seconda prova del sabato fino alla settima prova, cedendo lo scettro solo dopo il secondo passaggio al Cassaro ed anche per via di un problema al differenziale. Alla fine, per loro, il ritardo è stato di 7”1, dopo aver avuto un vantaggio massimo che era arrivato a 2”3.

Terzo posto sul podio per Andrea Nastasi, anche lui su Skoda Fabia Evo, giunto a 47”, molti dei quali accumulati nella seconda prova di Gibellina, quella in notturna del sabato, nella quale ha perso oltre 35 secondi a causa di un problema verificatosi durante la gara. Ai piedi del podio Dario Salpietro e Francesco Galati (Ford Fiesta), il più costante dopo i tre, con un ritardo di 1’10”2 e quinto Ernesto Riolo a 1’22”.

La gara è stata caratterizzata da un asfalto scivoloso che ha impegnato non poco i piloti, che hanno percorso le speciali arrivando in tutti i Comuni della Valle del Belice: da Partanna che ha ospitato arrivo e partenza, a Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa e Poggioreale. Un vero e proprio spot per il territorio e per il GAL Valle del Belice con cui l’Automobile Club di Trapani ha raggiunto l’accordo per siglare un protocollo d’intesa il cui obiettivo è la promozione del territorio e delle sue bellezze.

Per quanto riguarda i gruppi, nel RC2N la vittoria è andata a Bartolo Mistretta, nel RC3N a Dario Salpietro (Ford Fiesta), mentre a trionfare nel RC4N è Matteo Salpietro (Peugeot 208). Francesco Beninati (Renault Clio) ha vinto nel gruppo RC5N e Martino Pratile (Peugeot 106) nel RC6N.

Nelle storiche, nel 2° raggruppamento il successo è stato ottenuto da Italo Ricevuti (Bmw 2002), nel 3° il primo posto è andato ad Antonio Di Lorenzo (Porsche Carrera) e nel 4° raggruppamento a Paolo Vito Mistretta (Renault 5 Gt Turno). Infine, per le Classiche, la vittoria è stata conquistata da Benedetto Bruno (Peugeot 106).