Lotta agli incendi: c'è l'intesa tra Regione, Comune di Erice e Fondazione Ettore Maiorana

06/08/2025 02:00:00

Un importante passo in avanti nella lotta contro gli incendi in Sicilia è stato compiuto con la firma di un protocollo d’intesa tra la Regione Siciliana, il Comune di Erice e la Fondazione "Ettore Majorana". L’accordo, siglato a Palermo, punta a dar vita a un centro studi internazionale sugli incendi che avrà sede a Erice, nel Trapanese, con l'obiettivo di diventare un polo di ricerca e sperimentazione. Il progetto mira a favorire la collaborazione tra enti pubblici, università, operatori del settore e sviluppatori di tecnologie innovative per contrastare uno dei problemi ambientali più gravi della nostra epoca.

Il protocollo d’intesa segna l’avvio del “Progetto Emergenza Incendi”, un’iniziativa strategica che prevede attività di prevenzione, monitoraggio e gestione dei roghi boschivi sul territorio siciliano. A firmare l'accordo sono stati l’assessore al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, il sindaco di Erice, Daniela Toscano Pecorella, e il vicepresidente della Fondazione Ettore Majorana, Fabrizio Zichichi.

Savarino: «Un’azione congiunta per modernizzare la prevenzione»

«Con il documento firmato oggi – ha dichiarato Giusi Savarino, assessore regionale al Territorio e all'Ambiente – mettiamo in rete le migliori conoscenze scientifiche e tecnologiche per dotarci di strumenti sempre più moderni e innovativi nella prevenzione degli incendi. Siamo convinti che la ricerca scientifica sia la chiave per sviluppare soluzioni efficaci e durevoli nel tempo». Savarino ha poi aggiunto che l'iniziativa rappresenta un'occasione unica per fare tesoro dei contributi internazionali e per affrontare in maniera coordinata e proattiva il problema degli incendi in Sicilia.

Una collaborazione tra scienza e territorio

L'intesa stabilisce l’impegno congiunto dei tre enti coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali, nella condivisione dei dati e delle conoscenze scientifiche, nella promozione di soluzioni innovative e nella valorizzazione delle competenze territoriali. In particolare, il progetto prevede la creazione di un’area “test” nel bosco demaniale di San Matteo, a Erice, che fungerà da laboratorio per la sperimentazione di nuove tecniche di prevenzione e di monitoraggio degli incendi.

L’iniziativa prende spunto dagli approfondimenti emersi durante la 55esima e 56esima edizione dei Seminari sulle Emergenze Planetarie, che si sono svolti a Erice. Questi seminari hanno permesso di analizzare le problematiche legate alla gestione delle emergenze ambientali e di sviluppare soluzioni innovative, anche in ambito tecnologico, per affrontare la minaccia degli incendi.

Formazione e sensibilizzazione per una maggiore consapevolezza

Il “Progetto Emergenza Incendi” si propone non solo di sviluppare nuove tecnologie e metodologie, ma anche di formare operatori specializzati nella gestione delle emergenze. Oltre alla creazione dell’area di sperimentazione, l’iniziativa prevede infatti attività di sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali, per promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione degli incendi e della tutela dell’ambiente.

Un modello da esportare a livello internazionale

Il progetto ha l’ambizione di diventare un modello pilota per affrontare, in modo coordinato, una delle principali emergenze ambientali del nostro tempo. Con il supporto della Fondazione Ettore Majorana, si mira a far diventare Erice e la Sicilia un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale nella ricerca applicata alla prevenzione e gestione degli incendi.

Un’iniziativa che si inserisce in un più ampio quadro di attenzione e impegno per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale e che pone la ricerca scientifica al centro delle politiche di protezione e tutela del territorio.