Natale Mediterraneo, Trapani chiude l’anno tra piazze, presepi e grandi concerti

Trapani entra negli ultimi giorni di Natale Mediterraneo 2025, il cartellone che fino all’Epifania accompagna la città in un tempo diverso, rallentato, fatto di suoni, riti e incontri. È il Natale di una città sospesa tra due mari, dove la festa non è solo intrattenimento ma ritorno alle radici, attraversamento dei quartieri, delle frazioni, dei luoghi che tengono insieme memoria e presente.



La manifestazione, promossa dall’Amministrazione comunale di Trapani con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il sostegno dell’Assessorato regionale al Turismo, nasce da un’idea precisa: restituire alla comunità il senso profondo delle feste, quel filo invisibile che lega generazioni diverse attraverso gesti, suoni e consuetudini condivise.



«Questo cartellone è il frutto di un lavoro corale che ha coinvolto l'intera macchina amministrativa» dichiara il sindaco Giacomo Tranchida. «Assessori e consiglieri hanno lavorato fianco a fianco, con uno spirito di collaborazione che va oltre le singole deleghe. Abbiamo ascoltato il territorio, raccolto le proposte delle associazioni, dei quartieri, delle frazioni. Il risultato è un programma che non cala dall'alto ma nasce dal basso, dai desideri della nostra comunità. È il Natale dei trapanesi, costruito insieme ai trapanesi».



«Abbiamo voluto un Natale che parlasse a tutti» aggiunge l’assessora alla Cultura Rosalia d'Alì. «Alle famiglie del centro e a quelle delle borgate, ai bambini e agli anziani, a chi cerca l'intrattenimento e a chi vuole riscoprire le tradizioni. Ogni evento di questo cartellone porta la firma di qualcuno: un'associazione, un gruppo di cittadini che ha proposto un'idea. Noi abbiamo semplicemente messo insieme i pezzi, creando un mosaico che racconta chi siamo».

«L'Ente Luglio Musicale Trapanese è orgoglioso di essere al fianco dell'Amministrazione in questo progetto» sottolinea il consigliere delegato Pippo De Vincenzi. «La musica è il linguaggio che unisce le comunità, e in questo cartellone abbiamo voluto portarla ovunque: nei teatri e nelle chiese, nelle piazze del centro e nelle frazioni. Dal gospel ai valzer di Strauss, dalla musica sacra ai concerti itineranti, ogni nota racconta la nostra vocazione mediterranea all'incontro e alla condivisione».



Negli ultimi giorni dell’anno la città continua a vivere questa atmosfera diffusa. Le tradizioni popolari convivono con i grandi appuntamenti musicali, i borghi restano protagonisti con i presepi viventi e Villa Pepoli accoglie ancora il Presepe Medievale, che accompagna Trapani fino all’Epifania. Le sedi delle Maestranze dei Misteri restano aperte al pubblico con il percorso “Dal Presepe ai Misteri”, a ricordare come il sacro, qui, attraversi le stagioni senza soluzione di continuità.

Il Complesso monumentale di San Domenico resta il fulcro della proposta musicale. Dopo il Concerto di Capodanno dedicato al bicentenario di Johann Strauss figlio, il cartellone si avvia alla conclusione con l’ultimo appuntamento in programma il 3 gennaio: “Canzoni a Matita” di Roberta Prestigiacomo, concerto intimo e inedito.



La musica continua a uscire dai teatri e a camminare per la città. I format itineranti raggiungono le frazioni e il centro storico, riaffermando l’idea di una festa che non esclude nessuno. Villa Margherita resta il villaggio natalizio, tra mercatini artigianali, giostre e pista di ghiaccio, mentre Piazza Ex Mercato del Pesce continua a essere uno dei luoghi simbolo dell’atmosfera natalizia.



Il 31 dicembre Trapani saluterà l’anno che si chiude in Piazza Municipio con il “Dream Land 2000 Show”, una festa collettiva a ingresso libero che accompagnerà la città fino alla mezzanotte. Poi, come spesso accade, saranno ancora i bambini a chiudere il cerchio: il 5 gennaio la Befana alla Biblioteca Fardelliana e il 6 gennaio l’ultima giornata del Presepe Medievale a Villa Pepoli segneranno la fine di questo tempo sospeso, prima del ritorno al ritmo quotidiano. Gli eventi potrebbero subire variazioni per condizioni meteorologiche.



