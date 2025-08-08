Sezioni
Cronaca
08/08/2025 16:21:00

Studentessa siciliana ha un malore e muore in casa a Brescia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-08-2025/1754662883-0-studentessa-siciliana-ha-un-malore-e-muore-in-casa-a-brescia.png

Giada Sambito, giovane studentessa universitaria di appena 23 anni, è deceduta improvvisamente a causa di una crisi respiratoria sopraggiunta domenica mentre si trovava nella sua abitazione a Brescia. La giovane, originaria di Palma di Montechiaro, si era trasferita nella città lombarda per motivi familiari: il padre lavora lì da tempo.

 

Giada era iscritta al corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all’Università di Camerino, dove era stimata da docenti e colleghi per l’impegno e la dedizione. Mancavano solo quattro esami al conseguimento del suo titolo di studio, un traguardo che inseguiva con passione e determinazione.

Dopo l’autopsia, la salma è stata restituita alla famiglia e questa mattina è stata riportata a Palma di Montechiaro per consentire alla comunità e agli affetti più cari di darle l’ultimo saluto.

 

Anche l’Università di Camerino ha voluto ricordarla con parole di profondo affetto: “Il Rettore e l’intera comunità universitaria si stringono con commozione intorno alla famiglia di Giada – si legge nella nota di Unicam –. Era conosciuta e apprezzata per la sua energia, il suo impegno e il suo sorriso contagioso. In momenti come questi, le parole si fermano e resta solo il silenzio del rispetto e la vicinanza sincera a chi l’ha amata”.

 

Profondo cordoglio è stato espresso anche dal Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino: “A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità palmese, esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Giada Sambito. La sua morte improvvisa ha lasciato attonita la città. Di fronte a una perdita così drammatica, è difficile trovare parole di conforto. Solo la fede può offrire un piccolo spiraglio di consolazione. Il ricordo di Giada vivrà nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata”.