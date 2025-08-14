Dalla Formula 1 alla Supersalita, la Monte Erice "conferma" Fondacci come direttore di gara

14/08/2025 09:58:00

Una conferma di "peso" alla Cronoscalata Monte Erice, gara valida per il Campionato Supersalita ed in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre. L'Automobile Club Trapani, organizzatore della gara, infatti, ha confermato Fabrizio Fondacci come direttore di gara.

Fondacci è uno dei direttori di gara più titolati in Italia avendo diretto 18 Gran Premi di Formula 1, oltre che decine di altre gare tra velocità in salita, rally e pista. Ormai anche lui è rimasto stregato dalla gara trapanese, tra le più affascinanti d'Italia, su un percorso bello e difficile e con, sullo sfondo, il Monte Cofano.

La Monte Erice quest'anno sarà valida, oltre che come ultimo appuntamento del Campionato Supersalita, anche per il Campionato Italiano Velocità della Montagna (CIVM), per il Campionato Siciliano Velocità della Montagna e per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA).

La conferma di Fondacci è stata voluta da Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, l’organizzatore della manifestazione motoristica trapanese. “Anche quest’anno la Cronoscalata Monte Erice potrà contare sulla professionalità e sull’esperienza di Fabrizio Fondacci – spiega Giovanni Pellegrino -. La sua competenza, la sua passione e la profonda conoscenza del percorso sono elementi essenziali per garantire la massima sicurezza e la perfetta riuscita di un evento sportivo così prestigioso e atteso. La Monte Erice è una gara che ha una storia lunga e gloriosa, e ogni anno rappresenta una sfida non solo per i piloti, ma per tutta l'organizzazione. La conferma di Fondacci è un segnale di continuità e fiducia in un professionista che ha dimostrato negli anni di saper gestire con grande maestria tutte le fasi della competizione, dal controllo delle verifiche alla gestione della gara vera e propria”.

Il numero uno dell’Ac Trapani sottolinea come l’Automobile Club Trapani sia “al lavoro da mesi per preparazione un’edizione memorabile, che onori la tradizione della nostra corsa e, al contempo, offra grandi emozioni a tutti gli appassionati. La collaborazione con Fabrizio Fondacci è un pilastro fondamentale di questo progetto, e siamo certi che, ancora una volta, la sua guida sarà determinante per un successo che vogliamo condividere con l'intero territorio”.

Ma non solo, perché quest’anno è prevista anche una collaborazione maggiore con i partner commerciali che hanno deciso di sposare il progetto Monte Erice, l’evento sportivo più importante che si tiene nella Sicilia Occidentale. “Abbiamo implementato la collaborazione con gli sponsor – conclude Giovanni Pellegrino -, anche attraverso una maggiore visibilità che assicureremo lungo tutto il tracciato della gara che si snoda da Valderice ad Erice, lungo la Strada Provinciale 21. È anche questo un modo per valorizzare il nostro territorio, assegnando il giusto riconoscimento alle aziende locali, il volano dell’economia di questa parte di Sicilia”.



