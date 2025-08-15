Sradicare la mafia fa bene all'economia. Ecco perché

15/08/2025 06:00:00

Cari lettori di Tp24, mettetevi comodi. Sappiamo che a certi argomenti siete abituati, la lotta alla mafia è un po' il nostro pane quotidiano per la nostra redazione. Ma quello di cui vi scriviamo oggi non è l’ennesimo resoconto di un'operazione di polizia o di un processo. È qualcosa di più, un'analisi fredda, quasi chirurgica, che arriva da un tempio dell’economia europea: la Banca Centrale Europea.

Uno studio congiunto della BCE insieme a un pool di accademici di grido - dall’Università di Padova alla Frankfurt School of Finance & Management e alla Seattle University - ha provato a misurare, numeri alla mano, l'impatto economico della lotta alla mafia. E i risultati sono clamorosi.

La Mafia come parassita, o peggio, un'economia nella nostra economia

Per decenni, la vulgata comune è stata che la mafia fosse un male necessario, un "sistema" che, seppur criminale, facesse girare l'economia, in particolare al Sud. Ma la verità, lo sappiamo bene, è che la mafia è un parassita. Anzi, qualcosa di più raffinato e subdolo: un distorsore del mercato.

La mafia, infiltrandosi nelle imprese legali, dalla ristorazione all'edilizia, dalla raccolta dei rifiuti ai servizi, non fa altro che imporre una tassa parassitaria sulla crescita. Soffoca la concorrenza onesta, scoraggia l'innovazione e impedisce alle aziende perbene di prosperare. Gestione opaca dei guadagni, evasione fiscale, sprechi e inefficienze: ecco la ricetta delle imprese mafiose. Se una ditta onesta ha bisogno di un prestito per espandersi, una "ditta" mafiosa potrebbe tranquillamente usare i soldi illeciti del traffico di droga per comprare un nuovo macchinario. Non è concorrenza, è sopruso. E in questo modo, deprimono l'economia, creano disuguaglianze e inquinano i territori. Non a caso, un rapporto del Financial Times, che ha parlato di questo studio, ha definito la criminalità organizzata come un "parassita globale" che drena trilioni dall'economia mondiale.

L'esperimento scientifico della BCE: ripulire i mercati

Ma veniamo al sodo. Il team di ricercatori ha preso in esame 38 operazioni antimafia condotte tra il 2019 e il 2021 nel Nord e Centro Italia, identificando 667 aziende legate alla criminalità. La cosa bella è che hanno avuto accesso a un database unico al mondo, quello della BCE sui prestiti bancari, l'AnaCredit. Hanno confrontato il prima e il dopo delle operazioni, analizzando il comportamento delle banche e delle imprese nelle aree "ripulite" rispetto a quelle non toccate dalle indagini, le aree di controllo.

E il risultato? Dove la mafia è stata allontanata, il credito alle imprese sane è schizzato in alto. Non di poco, badate bene. Lo studio parla di un aumento medio del volume dei prestiti dello 0,8%, che si traduce in un imponente 1,38 miliardi di euro di nuovo credito immesso nel circuito sano.

Ma c'è di più. L'effetto è ancora più marcato nelle zone dove la mafia era più radicata e dedita ad attività di estorsione e di "estrazione di rendite", ovvero un controllo violento e predatorio del territorio. In questi casi, l'aumento dei prestiti alle aziende pulite ha toccato picchi del 2,1%, per un totale di 3,62 miliardi di euro. Un fiume di denaro che prima, chissà, magari finiva nel cassetto blindato del capomafia di turno, e ora può finanziare investimenti onesti, innovazione, assunzioni.

Insomma, come un bravo disinfestatore che elimina le blatte, la polizia ha liberato il mercato da un elemento di disturbo, permettendo alle imprese oneste di rimettersi in piedi e di cercare nuovi finanziamenti per crescere.

"Informational Effect": la trasparenza ha un costo (iniziale)

Eppure, c'è un risvolto interessante, che vi farà capire quanto l'analisi sia profonda. L’indagine della BCE ha notato che, a seguito di queste operazioni, i costi dei prestiti, ovvero i tassi d’interesse, sono leggermente aumentati. Una notizia che, a primo acchito, potrebbe sembrare un controsenso. Non è così. La ragione, spiegano gli autori, è un fenomeno che hanno battezzato "information effect".

Le operazioni di polizia, infatti, hanno portato alla luce una rete di rischi prima nascosti. Le banche si sono trovate di fronte a una nuova realtà: "Ma guarda te, in questa zona operavano le ditte mafiose, e noi non lo sapevamo!". Questa improvvisa trasparenza, pur essendo un bene a lungo termine, ha creato incertezza a breve. E cosa fa una banca quando l'incertezza aumenta? Alza il costo del denaro per proteggersi da rischi percepiti.

Ma attenzione, non tutte le banche si sono comportate allo stesso modo. Lo studio ha evidenziato una netta differenza: le banche locali e quelle italiane con un forte radicamento sul territorio non hanno modificato in modo significativo i loro tassi di interesse. Questo perché hanno accesso a quella che viene definita "soft information", ovvero una conoscenza informale e qualitativa dei clienti e del tessuto economico locale, acquisita grazie alla vicinanza e a relazioni di lunga data.

Al contrario, le banche straniere e quelle non locali, che si basano su dati più rigidi e formali, hanno reagito alzando i tassi. Una lezione importante per i legislatori: la lotta alla mafia è anche una questione di sostegno agli istituti finanziari che sanno come muoversi in un ambiente così complesso.

E gli effetti reali? Più produttività e posti di lavoro

L'analisi della BCE non si è fermata ai prestiti. Ha dimostrato che, parallelamente all'aumento del credito, c'è stato un

aumento della produttività delle imprese sane nelle aree interessate dalle operazioni. La ragione è semplice: la scomparsa delle aziende criminali ha livellato il campo di gioco. La concorrenza è diventata più sana, le risorse sono state allocate in modo più efficiente e le imprese oneste hanno avuto la possibilità di crescere e innovare.

Questo dimostra, in modo inequivocabile, che combattere la mafia non è solo un dovere morale o di sicurezza, ma un vero e proprio investimento economico.

La lotta alla criminalità organizzata, in sostanza, non è un costo, ma un volano per la crescita. Un messaggio che, dal cuore dell’Europa, risuona forte e chiaro, e che qui, in Sicilia, sappiamo bene quanto sia vero.



