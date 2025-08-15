Trapani, dopo 30 anni si ritrovano i “programmatori” del Calvino: risate, ricordi e…

Un incontro speciale quello della 5ª C Programmatori dell’ITC “Calvino” di Trapani, diplomatasi nel 1995 e riunitasi ieri sera per festeggiare i 30 anni dal diploma.

A raccontarlo, con l’ironia di sempre, è Lorenzo Pescatore:

“Siamo maturati come pesche sciroppate, ma senza scadenza. Colesterolo, trigliceridi e pressione… più o meno nella norma. Chi ha lasciato la pizza verrà rimandato a settembre, chi ha rinunciato alla torta gelato bocciato senza pietà”.