Trapani, dopo 30 anni si ritrovano i “programmatori” del Calvino: risate, ricordi e…
Un incontro speciale quello della 5ª C Programmatori dell’ITC “Calvino” di Trapani, diplomatasi nel 1995 e riunitasi ieri sera per festeggiare i 30 anni dal diploma.
A raccontarlo, con l’ironia di sempre, è Lorenzo Pescatore:
“Siamo maturati come pesche sciroppate, ma senza scadenza. Colesterolo, trigliceridi e pressione… più o meno nella norma. Chi ha lasciato la pizza verrà rimandato a settembre, chi ha rinunciato alla torta gelato bocciato senza pietà”.
La serata è stata un tuffo nel passato, tra battute, aneddoti di scuola e qualche “confessione” sugli esami (“ho copiato mezzo compito di matematica da Marina Giustiniano”).
Già fissati i prossimi appuntamenti: tra 20 anni in una farmacia o nella sala d’attesa dell’INPS, e tra 40… champagne “nella cappella grande del cimitero, rigorosamente a lume di candela”.
Una serata di amicizia e leggerezza, che dimostra come certi legami non si arrugginiscano mai.
