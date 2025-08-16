Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Mare e pesca
16/08/2025 18:16:00

Marsala, controlli di Ferragosto sul litorale: multe e denunce per lidi e chioschi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755361120-0-marsala-controlli-di-ferragosto-sul-litorale-multe-e-denunce-per-lidi-e-chioschi.jpg

Ferragosto a Marsala all’insegna della sicurezza (nonostante i gravissimi fatti accaduti nella zona dello "Sbocco"). La Guardia Costiera ha intensificato le attività di vigilanza lungo il litorale e in mare, predisponendo un piano straordinario per il lungo weekend festivo.

Due squadre a terra – una sul versante nord e una sul sud – hanno operato in parallelo con due motovedette, controllando stabilimenti, spiagge e unità da diporto.

L’operazione ha portato a diversi provvedimenti. In particolare, il titolare di un chiosco è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a occupare abusivamente un tratto di spiaggia con lettini e ombrelloni. L’area è stata liberata e restituita alla fruizione pubblica.

Sul versante sud, invece, le verifiche hanno fatto emergere una serie di irregolarità con sanzioni per circa 5 mila euro. Le violazioni hanno riguardato: l’assenza del servizio di salvataggio obbligatorio; l’occupazione della fascia di sicurezza dei cinque metri con attrezzature balneari; la navigazione troppo vicina alla riva di alcune barche; la presenza non autorizzata di un mezzo cingolato sull’arenile, usato da un gestore per spostare lettini e ombrelloni, considerato particolarmente pericoloso per l’incolumità dei bagnanti.

L’azione della Guardia Costiera ha dunque avuto un duplice effetto: da un lato reprimere le condotte illegali e dall’altro garantire spazi liberi e sicuri a chi ha scelto le spiagge marsalesi per trascorrere il Ferragosto. 