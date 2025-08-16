Marsala, controlli di Ferragosto sul litorale: multe e denunce per lidi e chioschi

16/08/2025 18:16:00

Ferragosto a Marsala all’insegna della sicurezza (nonostante i gravissimi fatti accaduti nella zona dello "Sbocco"). La Guardia Costiera ha intensificato le attività di vigilanza lungo il litorale e in mare, predisponendo un piano straordinario per il lungo weekend festivo.

Due squadre a terra – una sul versante nord e una sul sud – hanno operato in parallelo con due motovedette, controllando stabilimenti, spiagge e unità da diporto.

L’operazione ha portato a diversi provvedimenti. In particolare, il titolare di un chiosco è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a occupare abusivamente un tratto di spiaggia con lettini e ombrelloni. L’area è stata liberata e restituita alla fruizione pubblica.

Sul versante sud, invece, le verifiche hanno fatto emergere una serie di irregolarità con sanzioni per circa 5 mila euro. Le violazioni hanno riguardato: l’assenza del servizio di salvataggio obbligatorio; l’occupazione della fascia di sicurezza dei cinque metri con attrezzature balneari; la navigazione troppo vicina alla riva di alcune barche; la presenza non autorizzata di un mezzo cingolato sull’arenile, usato da un gestore per spostare lettini e ombrelloni, considerato particolarmente pericoloso per l’incolumità dei bagnanti.

L’azione della Guardia Costiera ha dunque avuto un duplice effetto: da un lato reprimere le condotte illegali e dall’altro garantire spazi liberi e sicuri a chi ha scelto le spiagge marsalesi per trascorrere il Ferragosto.



