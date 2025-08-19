16 arresti, 11 chili di droga sequestrata nel trapanese: i numeri dei controlli a luglio

19/08/2025 07:11:00

Un mese di luglio intenso per le forze dell’ordine in provincia di Trapani: tra controlli straordinari, operazioni antidroga e verifiche sulle strade, il bilancio parla chiaro. Sono 16 le persone arrestate, oltre 7 chili di hashish e quasi 4 di cannabis sequestrati, centinaia le multe elevate per violazioni al Codice della Strada.

Arresti, denunce e droga sequestrata

Nel complesso sono stati effettuati 92 servizi straordinari che hanno portato all’identificazione di 75 persone e al controllo di 24 veicoli. Le verifiche su soggetti già sottoposti a misure hanno superato quota 5.700.

Sono 75 le persone denunciate a piede libero e 36 quelle segnalate alla Prefettura come assuntori di droga. I sequestri hanno riguardato 7,6 chili di hashish, 3,8 chili di cannabis indica, 679 grammi di marijuana, 101 grammi di cocaina e oltre 260 grammi di crack. Sequestrate anche 9 armi.

Incidenti e violazioni al volante

Sul fronte della sicurezza stradale, il mese di luglio ha visto 637 infrazioni: 26 per guida in stato di ebbrezza, 5 sotto l’effetto di stupefacenti, 83 per mancanza di assicurazione e ben 141 per circolazione con veicolo senza revisione. Rilevati anche 45 incidenti.

Gli agenti hanno proceduto a 134 sequestri amministrativi di veicoli, la maggior parte per mancanza di copertura assicurativa.

L’Ufficio Patenti ha sospeso 70 documenti di guida, tra cui 14 per alcol e 3 per droga.

Controlli sulla movida e sulle aziende

Nei fine settimana di luglio sono proseguiti i controlli interforze sulla movida a Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo, San Vito Lo Capo e altri comuni. L’esito: 757 persone identificate, 317 veicoli controllati e 58 multe.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha verificato 28 aziende, trovandone 17 irregolari. Tre titolari sono stati denunciati per violazioni in materia di sicurezza.

Ambiente e mare

Non sono mancati gli interventi sul fronte ambientale: a Mazara del Vallo due persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti.

Con l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, la Capitaneria di Porto di Trapani ha eseguito oltre 2.000 controlli su diporto, demanio, traffico marittimo e stabilimenti balneari, con 103 verbali amministrativi e una notizia di reato. A Mazara del Vallo elevati altri 16 verbali a concessionari e diportisti.



