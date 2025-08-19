Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/08/2025 07:11:00

16 arresti, 11 chili di droga sequestrata nel trapanese: i numeri dei controlli a luglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755580620-0-16-arresti-11-chili-di-droga-sequestrata-nel-trapanese-i-numeri-dei-controlli-a-luglio.jpg

 

Un mese di luglio intenso per le forze dell’ordine in provincia di Trapani: tra controlli straordinari, operazioni antidroga e verifiche sulle strade, il bilancio parla chiaro. Sono 16 le persone arrestate, oltre 7 chili di hashish e quasi 4 di cannabis sequestrati, centinaia le multe elevate per violazioni al Codice della Strada.

 

Arresti, denunce e droga sequestrata

Nel complesso sono stati effettuati 92 servizi straordinari che hanno portato all’identificazione di 75 persone e al controllo di 24 veicoli. Le verifiche su soggetti già sottoposti a misure hanno superato quota 5.700.
Sono 75 le persone denunciate a piede libero e 36 quelle segnalate alla Prefettura come assuntori di droga. I sequestri hanno riguardato 7,6 chili di hashish, 3,8 chili di cannabis indica, 679 grammi di marijuana, 101 grammi di cocaina e oltre 260 grammi di crack. Sequestrate anche 9 armi.

 

Incidenti e violazioni al volante

Sul fronte della sicurezza stradale, il mese di luglio ha visto 637 infrazioni: 26 per guida in stato di ebbrezza, 5 sotto l’effetto di stupefacenti, 83 per mancanza di assicurazione e ben 141 per circolazione con veicolo senza revisione. Rilevati anche 45 incidenti.
Gli agenti hanno proceduto a 134 sequestri amministrativi di veicoli, la maggior parte per mancanza di copertura assicurativa.
L’Ufficio Patenti ha sospeso 70 documenti di guida, tra cui 14 per alcol e 3 per droga.

 

Controlli sulla movida e sulle aziende

Nei fine settimana di luglio sono proseguiti i controlli interforze sulla movida a Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo, San Vito Lo Capo e altri comuni. L’esito: 757 persone identificate, 317 veicoli controllati e 58 multe.
Il Nucleo Ispettorato del Lavoro ha verificato 28 aziende, trovandone 17 irregolari. Tre titolari sono stati denunciati per violazioni in materia di sicurezza.

 

Ambiente e mare

Non sono mancati gli interventi sul fronte ambientale: a Mazara del Vallo due persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti.
Con l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, la Capitaneria di Porto di Trapani ha eseguito oltre 2.000 controlli su diporto, demanio, traffico marittimo e stabilimenti balneari, con 103 verbali amministrativi e una notizia di reato. A Mazara del Vallo elevati altri 16 verbali a concessionari e diportisti.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...