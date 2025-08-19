Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/08/2025 09:11:00

Marsala, scarica rifiuti in campagna e tenta la fuga

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/1755587602-0-marsala-scarica-rifiuti-in-campagna-e-tenta-la-fuga.jpg

 Ha tentato di liberarsi illegalmente di rifiuti edili in un’area isolata nelle campagne di Marsala, ma è stato sorpreso dai Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Distaccamento CITES di Trapani e denunciato per trasporto e gestione illecita di rifiuti.

L’uomo, un 49enne marsalese, è stato individuato durante un servizio di controllo del territorio in zone di interesse naturalistico. I militari hanno notato un autocarro imboccare una strada interpoderale e poi fermarsi per scaricare materiale di risulta. Alla vista della pattuglia, il conducente ha cercato di fuggire, ma durante la corsa ha disseminato parte del carico, con la sponda del mezzo ancora abbassata. È stato bloccato poco dopo.

Il mezzo e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi simili e chiarire la provenienza del materiale.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...

Cronaca | 2025-08-19 09:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-08-2025/marsala-scarica-rifiuti-in-campagna-e-tenta-la-fuga-250.jpg

Marsala, scarica rifiuti in campagna e tenta la fuga

 Ha tentato di liberarsi illegalmente di rifiuti edili in un’area isolata nelle campagne di Marsala, ma è stato sorpreso dai Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Distaccamento CITES di Trapani e denunciato...