Marsala, scarica rifiuti in campagna e tenta la fuga

19/08/2025 09:11:00

Ha tentato di liberarsi illegalmente di rifiuti edili in un’area isolata nelle campagne di Marsala, ma è stato sorpreso dai Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Distaccamento CITES di Trapani e denunciato per trasporto e gestione illecita di rifiuti.

L’uomo, un 49enne marsalese, è stato individuato durante un servizio di controllo del territorio in zone di interesse naturalistico. I militari hanno notato un autocarro imboccare una strada interpoderale e poi fermarsi per scaricare materiale di risulta. Alla vista della pattuglia, il conducente ha cercato di fuggire, ma durante la corsa ha disseminato parte del carico, con la sponda del mezzo ancora abbassata. È stato bloccato poco dopo.

Il mezzo e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi simili e chiarire la provenienza del materiale.



