Tenuta Gorghi Tondi a Vinitaly 2026: tra nuove annate, Sicilia DOC ed esperienze da vivere

27/03/2026 08:40:00

Tenuta Gorghi Tondi sarà presente a Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile, portando con sé il racconto di una Sicilia autentica, tra mare, biodiversità e viticoltura biologica.

Situata nella Sicilia sud-occidentale, tra il Mar Mediterraneo e la Riserva Naturale del WWF Lago Preola e Gorghi Tondi, l’azienda rappresenta una realtà familiare guidata dalle sorelle Annamaria e Clara Sala, da sempre impegnate nella valorizzazione dei vitigni del territorio attraverso un approccio sostenibile e contemporaneo.



Anche quest’anno Tenuta Gorghi Tondi sarà presente nel Padiglione 2 – Sicilia (stand D38), all’interno della collettiva regionale, insieme alle aziende associate di Assovini Sicilia, contribuendo al racconto corale di un’isola sempre più dinamica e riconoscibile nel panorama vitivinicolo internazionale.

Le novità in degustazione

A Vinitaly 2026 sarà presentata una selezione di vini che raccontano il percorso evolutivo della tenuta, con particolare attenzione alle denominazioni Sicilia DOC.



Tra le principali novità:

Grillodoro 2021 – Sicilia DOC Vendemmia Tardiva

Annata significativa per uno dei vini più rappresentativi dell’azienda, presentata con una nuova veste grafica che ne sottolinea il carattere prezioso. Prodotto solo in condizioni particolari, quando la Botrytis cinerea si sviluppa naturalmente sui grappoli di Grillo, è frutto di una vendemmia manuale e altamente selettiva, che restituisce un vino dolce di grande equilibrio e complessità aromatica.

Perrì Bio 2024 – Sicilia DOC Perricone

Anteprima dedicata alla stampa, questo nuovo rosso nasce dalla volontà di valorizzare un vitigno storico della Sicilia occidentale. Vinificato in acciaio e affinato in grandi botti di rovere, esprime in modo diretto la personalità del Perricone e del territorio di origine.



Accanto a queste novità, sarà possibile degustare anche le nuove annate di alcune etichette rappresentative della produzione aziendale, tra cui il Grillo Riserva Kheirè, lo Zibibbo Rajàh, il Catarratto Midor, il Frappato Dumè e il Sauvignon blanc Maremeo, insieme allo Ziller47, il vino in stile ossidativo dedicato a Michele Sala, nella sua seconda edizione.

Gli appuntamenti fuori stand

La partecipazione a Vinitaly sarà arricchita da due momenti di approfondimento dedicati al pubblico e agli operatori del settore:



Lunedì 13 aprile, ore 13:30

Vinitaly Tourism – Galleria tra i padiglioni 2 e 3

Degustazione esperienziale dedicata all’enoturismo, con focus sulle attività in cantina, a Mazara del Vallo, e sul territorio, attraverso i vini Rajàh 2024 e Grillodoro 2021.

Martedì 14 aprile, ore 16:00

Masterclass Assovini Sicilia – Stand D40

“L’Isola del tempo: i vini dolci di Sicilia”

Un percorso guidato da Francesco Pensovecchio tra vendemmie tardive e appassimenti, con la partecipazione del Grillodoro 2021.

Un appuntamento che va oltre la fiera

Vinitaly rappresenta per Tenuta Gorghi Tondi un momento centrale per incontrare partner, importatori e appassionati, ma anche per condividere una visione precisa: quella di un vino profondamente legato al territorio, capace di raccontare la Sicilia in modo contemporaneo, autentico e riconoscibile.



Un’occasione per ritrovare relazioni consolidate e costruirne di nuove, all’interno di uno spazio che, anno dopo anno, diventa una vera e propria “casa temporanea” nel cuore della fiera.

Tenuta Gorghi Tondi vi aspetta a Vinitaly 2026

Padiglione 2 – Sicilia | Stand D38



(Foto credit Walter Parrinello)



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



