Denunce per droga e rissa: il bilancio dei controlli di Ferragosto nel trapanese

20/08/2025 09:05:00

Weekend di Ferragosto ad alta intensità per le forze dell’ordine in provincia di Trapani. I controlli hanno portato a numeri importanti: migliaia di verifiche, decine di sanzioni, sequestri di droga e denunce.

A Marsala, in particolare, due persone sono state identificate e denunciate dopo un’aggressione a un cittadino marocchino sul litorale.

In totale, i Carabinieri hanno messo in campo 222 servizi, con 654 controlli e 52 sanzioni. I sequestri di stupefacenti parlano da soli: oltre 78 grammi di cocaina, 72 di marijuana, 54 di chetamina, 36 di anfetamine, insieme a crack, hashish ed ecstasy. Dieci persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori.

La Questura ha impegnato 52 pattuglie, con quasi 1000 persone controllate e 520 veicoli fermati. Anche in questo caso, non sono mancate le multe.

A Favignana, la Guardia di Finanza ha fermato due assuntori con droga e, il 15 agosto, insieme ai Carabinieri, ha identificato nove persone denunciate per rissa e lesioni.

Un lavoro congiunto che, secondo la Prefettura, ha avuto come obiettivo non solo la repressione dei reati, ma anche la prevenzione, soprattutto in un periodo in cui la provincia registra un afflusso massiccio di turisti e un inevitabile aumento dei rischi legati a spaccio, eccessi e violenze.



