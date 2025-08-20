Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
20/08/2025 09:05:00

Denunce per droga e rissa: il bilancio dei controlli di Ferragosto nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755673714-0-denununce-per-droga-e-rissa-il-bilancio-dei-controlli-di-ferrgosto-nel-trapanese.jpg

Weekend di Ferragosto ad alta intensità per le forze dell’ordine in provincia di Trapani. I controlli hanno portato a numeri importanti: migliaia di verifiche, decine di sanzioni, sequestri di droga e denunce. 

 

A Marsala, in particolare, due persone sono state identificate e denunciate dopo un’aggressione a un cittadino marocchino sul litorale.

In totale, i Carabinieri hanno messo in campo 222 servizi, con 654 controlli e 52 sanzioni. I sequestri di stupefacenti parlano da soli: oltre 78 grammi di cocaina, 72 di marijuana, 54 di chetamina, 36 di anfetamine, insieme a crack, hashish ed ecstasy. Dieci persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori.

 

La Questura ha impegnato 52 pattuglie, con quasi 1000 persone controllate e 520 veicoli fermati. Anche in questo caso, non sono mancate le multe.

 

A Favignana, la Guardia di Finanza ha fermato due assuntori con droga e, il 15 agosto, insieme ai Carabinieri, ha identificato nove persone denunciate per rissa e lesioni.

Un lavoro congiunto che, secondo la Prefettura, ha avuto come obiettivo non solo la repressione dei reati, ma anche la prevenzione, soprattutto in un periodo in cui la provincia registra un afflusso massiccio di turisti e un inevitabile aumento dei rischi legati a spaccio, eccessi e violenze.



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...