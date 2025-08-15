Rissa di Ferragosto allo "Sbocco" di Marsala: tre feriti, nessuna sparatoria

15/08/2025 00:20:00

Il Ferragosto al litorale sud di Marsala è stato teatro di una violenta lite nella zona dello “Sbocco”, prima in spiaggia e poi in strada (ne abbiamo parlato qui). Tre le persone rimaste ferite, ma confermiamo che non si è trattato di una sparatoria e non ci sono state vittime.

Questo l'intervento del sindaco di Marsala, Massimo Grillo, che in una nota ha precisato: «Precisazione sugli eventi della notte di ferragosto. Nella zona dello “sbocco” a mare del litorale sud di Marsala, nella notte, si è verificata una lite che ha coinvolto alcune persone, riportando ferite. Non corrispondono al vero le voci circolate su presunte sparatorie o, addirittura, decessi. Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale – che, garantendo un servizio integrato, sono intervenute tempestivamente e in maniera massiccia per ripristinare la sicurezza».

L’intervento immediato e coordinato di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale ha permesso di sedare rapidamente la rissa e riportare l’ordine nella zona. Sono in corso indagini per accertare le cause del litigio e le eventuali responsabilità.



