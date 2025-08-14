Ferragosto violento a Marsala: mega rissa in spiaggia e poi in strada allo Sbocco

14/08/2025 23:03:00

Ferragosto di terrore a Marsala, con una violenta rissa tra tunisini e marsalesi, iniziata sulla spiaggia dello Sbocco e poi proseguita in strada. Sul posto sono intervenute sette pattuglie della Polizia di Stato e tre ambulanze del 118. Ci sono tre feriti.



L’episodio ha causato panico e un fuggi fuggi generale, con molte persone rifugiate nelle case vicine alla spiaggia.



Secondo alcuni testimoni, un episodio simile era avvenuto anche nella notte di San Lorenzo, e i residenti temevano che potesse ripetersi.

Durante la rissa sono state lanciate sedie e bottiglie e danneggiate alcune auto. L'aggressione, secondo quanto raccontano alcuni testimoni, sarebbe iniziata con l'uso di uno spray urticante e poi continuata con ombrelloni e sedie tirate addosso alle persone. Le forze dell'ordine continuano a presidiare il luogo della rissa.



