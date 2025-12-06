Oltre 5 mila controlli, denunce, arresti e sequestri. I numeri di novembre nel trapanese

06/12/2025 10:53:00

Il mese di novembre è stato uno dei più intensi dell’anno per le Forze dell’Ordine in provincia di Trapani. Nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e coordinati dal Questore insieme ai sindaci del territorio, sono stati effettuati 53 interventi straordinari tra il capoluogo e i principali comuni della provincia, con il concorso delle Specialità della Polizia, delle Polizie locali e dei militari dell’Esercito impegnati nell’operazione Strade Sicure.

Il quadro complessivo restituisce un’attività capillare: 4.759 controlli sono stati rivolti a persone sottoposte a obblighi giudiziari; 46 cittadini sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti e 5 denunciati per violazioni più gravi legate alla detenzione o allo spaccio.

Codice della strada: assicurazioni scadute, guida in stato di ebbrezza e incidenti

Sul versante della sicurezza stradale, novembre ha fatto registrare 583 infrazioni, con un ventaglio di violazioni che va dall’eccesso di velocità alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga, passando per l’uso improprio del telefono alla guida, la mancata revisione dei veicoli, l’assenza di casco o cinture.

Sono stati rilevati 30 incidenti e complessivamente 74 veicoli sono stati sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo per irregolarità varie, soprattutto per mancanza di assicurazione o revisione.

Lavoro irregolare: sei aziende fuori norma e un deferimento all’Autorità giudiziaria

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha controllato nove aziende nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e del terziario: sei su nove sono risultate irregolari.

In un caso, le criticità riscontrate in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro sono state così gravi da far scattare il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Ambiente: un caso di abbandono rifiuti a Fulgatore

Nel capitolo delle violazioni ambientali, la Prefettura registra un provvedimento per abbandono di rifiuti nella zona di Fulgatore, con due persone denunciate.

Movida e controlli interforze: oltre mille persone identificate

Nel fine settimana, la vigilanza si è concentrata nelle aree più sensibili della movida di Alcamo, Marsala e Mazara del Vallo.

Qui i controlli interforze hanno portato all’identificazione di 1.017 persone, di cui 187 con precedenti e 17 cittadini stranieri. Sono stati verificati 547 veicoli e accertate 57 violazioni al Codice della Strada, con alcuni sequestri e fermi amministrativi.

Arresti, sequestri e attività investigative

Diciotto servizi mirati svolti in vari comuni della provincia – da Trapani a Castelvetrano, da Erice a Salemi – hanno portato a un bilancio significativo: 16 persone deferite, 3 arrestate, e il sequestro di stupefacenti (hashish, crack, cocaina) e di armi.

Parallelamente, l’Ufficio Patenti della Prefettura ha disposto 62 sospensioni, in larga parte per guida in stato di ebbrezza, consumo di stupefacenti o uso del cellulare durante la guida.

Il Nucleo Tossicodipendenze ha effettuato 18 colloqui, notificato 33 convocazioni e disposto 5 sanzioni.

Antimafia: quattro interdittive e nuove iscrizioni nella White List

Sul fronte della prevenzione antimafia, la Prefettura ha emanato quattro interdittive: una nel settore delle costruzioni a carico di una ditta legata a soggetti coinvolti nell’operazione Hesperia; una nella ristorazione, per l’inottemperanza a precedenti prescrizioni; una a carico di un centro elaborazione dati il cui titolare è stato condannato nell’ambito dell’indagine Anno Zero; e una ulteriore interdittiva in ambito imprenditoriale.

Nello stesso mese sono state inserite nella White List 16 imprese del settore pastorizia, ritenute pienamente in regola.

Un novembre ad alta intensità

Il quadro tracciato dalla Prefettura evidenzia un mese di controlli diffusi in tutta la provincia, con interventi che hanno interessato mobilità, lavoro, sicurezza urbana, ambiente e contrasto alla criminalità.

Un’attività corale – tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali e personale militare – che fotografa una provincia monitorata con particolare attenzione nel periodo autunnale.



