Cronaca
12/12/2025

Calcio, Dilettanti in lutto: muore a 28 anni Cristian Desi. Lascia la moglie incinta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/calcio-dilettanti-in-lutto-muore-a-28-anni-cristian-desi-lascia-la-moglie-incinta-450.jpg

Il calcio dilettantistico siciliano piange Cristian Desi, attaccante catanese di 28 anni, morto ieri sera all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo tre giorni di agonia. Era ricoverato in condizioni disperate in seguito a un grave incidente stradale avvenuto tre giorni fa in città.

Desi era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, è arrivato già in coma. I medici hanno tentato ogni possibile intervento, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Il suo cuore ha smesso di battere nella serata di ieri, lasciando sgomenta un’intera comunità sportiva.

Attaccante generoso e molto apprezzato negli ambienti del calcio dilettantistico, Cristian Desi aveva vestito le maglie di diverse realtà importanti del panorama siciliano, tra cui Sancataldese, Canicattì, Kamarat, Scordia e Acicatena. Ovunque aveva lasciato il ricordo di un ragazzo serio, legato al gruppo e animato da una passione autentica per il calcio.

La tragedia assume contorni ancora più dolorosi per la sua vita privata. Desi lascia la moglie in dolce attesa. In una delle sue ultime apparizioni in tornei amatoriali aveva esultato mimando il pancione, un gesto semplice e potente per dedicare un gol al figlio che stava per nascere.

Fuori dal campo lavorava al mercato del pesce insieme al padre, senza mai allontanarsi davvero dal pallone. Negli ultimi tempi, raccontano gli amici, aveva espresso il desiderio di tornare a giocare con continuità, di rimettersi in gioco. Un progetto, come tanti sogni, spezzato troppo presto.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo del calcio siciliano, da società, compagni di squadra ed ex avversari. Cristian Desi se ne va a soli 28 anni, lasciando dietro di sé affetto, ricordi e un silenzio pesante, quello che resta quando una passione e una vita vengono interrotte all’improvviso.

 



