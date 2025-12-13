Sezioni
Cronaca
13/12/2025 17:12:00

Tre anni fa la tragedia dell'Eurofighter in cui morì Fabio Antonio Altruda

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/1765642429-0-tre-anni-fa-la-tragedia-dell-eurofighter-in-cui-mori-fabio-antonio-altruda.jpg

Sono passati tre anni dalla tragedia che il 13 dicembre 2022 scosse profondamente Marsala, Trapani e l’intera Aeronautica Militare. Oggi amici, colleghi e commilitoni ricordano il Capitano pilota Fabio Antonio Altruda, scomparso a soli 33 anni mentre era in servizio, ai comandi di un Eurofighter del 37° Stormo di Trapani.

Nel messaggio diffuso in queste ore, Fabio viene ricordato come “non solo un pilota eccezionale, ma un esempio di dedizione, professionalità e profondo senso del dovere”. Un pensiero che richiama il suo sorriso, la sua passione e il coraggio con cui ha onorato il giuramento fino all’ultimo istante, lasciando – scrivono – “un segno indelebile” per il suo impegno nella sicurezza dei cieli italiani e nelle missioni internazionali di Air Policing.

La tragedia avvenne nel tardo pomeriggio del 13 dicembre 2022. Il caccia Eurofighter monoposto del 37° Stormo, di rientro alla base aerea di Birgi dopo una missione di addestramento, precipitò al suolo per cause che allora erano ancora da accertare, poco prima dell’atterraggio. L’impatto avvenne in una zona agricola a circa cinque miglia a sud-est della base aerea, senza provocare danni a persone o cose a terra.

Dopo ore di ricerche, le squadre di soccorso individuarono il corpo senza vita del pilota nei pressi dei rottami del velivolo. La notizia fu comunicata ai genitori del giovane ufficiale, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il generale di Squadra Aerea Luca Goretti, espresse il cordoglio e la vicinanza dell’intera Forza Armata.

Sul luogo dell’incidente intervennero vigili del fuoco, forze dell’ordine e team specializzati dell’Aeronautica Militare, impegnati nella messa in sicurezza dell’area. Nelle ore successive venne avviata un’inchiesta di sicurezza del volo per chiarire le cause dell’incidente.

Originario di Caserta, celibe, Fabio Antonio Altruda era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso regolare Ibis 5° dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Pilota “combat ready” su Eurofighter, era in forza al 37° Stormo di Trapani dal marzo 2021. Aveva accumulato centinaia di ore di volo, molte delle quali in operazioni fuori dai confini nazionali, nell’ambito delle attività di Air Policing della Nato.

A tre anni di distanza, il suo nome resta legato a quella tragedia ma soprattutto a una vita spesa al servizio del Paese. Un sacrificio che, come ricordano oggi amici e colleghi, non sarà dimenticato.









