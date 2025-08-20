Sezioni
Cronaca

» Piccole Storie
20/08/2025 10:00:00

Trapani: si ritrovano dopo trent'anni i compagni della V^B programmatori dell'ITC Calvino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755676254-0-trapani-si-ritrovano-dopo-trent-anni-i-commpagni-della-v-b-programmatori-dell-itc-calvino.jpg

 

Un tuffo nel passato, tra sorrisi, abbracci e ricordi che non sbiadiscono con il tempo. La scorsa settimana i Ragionieri della V B Programmatori dell’ITC “S. Calvino” di Trapani, classe 1995, si sono ritrovati dopo trent’anni dal diploma.

 

Le strade della vita li avevano portati lontano, divisi da esigenze lavorative e familiari: molti hanno lasciato Trapani per costruire il proprio futuro in altre regioni italiane, altri ancora hanno intrapreso esperienze all’estero, tra Spagna, Lussemburgo e Inghilterra. Ma il richiamo delle radici e il desiderio di rivedersi hanno avuto la meglio, trasformando l’incontro in una festa di emozioni.

 

La serata è stata l’occasione per rivivere i giorni trascorsi tra i banchi, ricordare professori, aneddoti, complicità e sogni condivisi in un periodo di vita che resta unico e irripetibile. Tanta la voglia di raccontarsi, di scoprire percorsi diversi ma nati dallo stesso punto di partenza: la V B Programmatori del “Calvino”.

Un ritrovo che ha sancito non solo l’importanza dell’amicizia, ma anche la forza di un legame che resiste al tempo e alle distanze.



