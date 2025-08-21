Sezioni
Cronaca
21/08/2025 09:07:00

Pubblicità sui social, ma era tutto illegale. Scoperto centro estetico abusivo a Castellammare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-08-2025/1755760265-0-pubblicita-sui-social-ma-era-tutto-illegale-scoperto-centro-estetico-abusivo-a-castellammare.jpg

Offriva trattamenti estetici di ogni tipo, pubblicizzandosi sui social come un centro professionale. Ma era tutto abusivo. La Guardia di Finanza ha scoperto un centro estetico completamente sconosciuto al fisco, attivo all’interno di un’abitazione privata a Castellammare del Golfo.

L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Alcamo, nell’ambito dei controlli contro l’abusivismo economico. A far scattare le indagini è stato il monitoraggio dei social network: una donna pubblicizzava in modo costante diversi servizi estetici – dalla manicure alla dermopigmentazione – pur non avendo né partita IVA né iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.

I sospetti sono stati confermati dalle attività di controllo sul territorio: i finanzieri hanno documentato un continuo via vai di clienti verso l’abitazione della donna, trasformata in un vero e proprio salone estetico.

Durante l’ispezione, eseguita con il supporto dell’Asp di Trapani, le Fiamme Gialle hanno trovato un laboratorio estetico completo: lettino, bancone, lampade, frese, prodotti per unghie, strumenti per dermopigmentazione e altri trattamenti. Tutto perfettamente attrezzato, ma fuori da ogni regola.

La titolare – in possesso di titoli validi per esercitare – lavorava però in totale evasione fiscale: senza partita IVA, senza emettere scontrini o fatture, senza mai aver presentato dichiarazioni dei redditi.

Per questo motivo è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate per l’apertura d’ufficio della posizione fiscale e al Comune di Castellammare per le sanzioni di competenza. Ora rischia multe salate.

L’operazione, sottolinea la Guardia di Finanza, ha un duplice obiettivo: tutelare i consumatori – che spesso si affidano inconsapevolmente a strutture non autorizzate – e garantire concorrenza leale tra chi svolge la professione rispettando le regole. 



