Mazarese si tuffa in mare per aiutare i bagnini, ma ha un malore e muore

22/08/2025 19:36:00

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia di San Leone, ad Agrigento. Un uomo di 61 anni, originario di Mazara del Vallo, è morto dopo essersi tuffato in mare per aiutare due bagnini impegnati nel soccorso di alcuni bagnanti in difficoltà.

Era una giornata segnata dal forte vento e dal mare grosso. Nonostante le condizioni proibitive, l’uomo – secondo quanto ricostruito – non ha esitato a gettarsi tra le onde per dare manforte ai due addetti alla sicurezza. Il ritorno a riva è stato particolarmente complesso a causa della corrente e del moto ondoso, ma grazie all’intervento di un terzo bagnino e di un altro soccorritore, tutti sono stati messi in salvo.

Poco dopo aver rimesso piede sulla spiaggia, il 61enne ha accusato un malore improvviso, accasciandosi al suolo. È andato in arresto cardiaco. Gli stessi bagnini hanno iniziato subito le manovre di rianimazione, mentre sul posto arrivavano i sanitari del 118, che hanno utilizzato anche un defibrillatore.

Era stato attivato anche un elicottero del soccorso, fatto atterrare sulla vicina pista di pattinaggio del lungomare Falcone-Borsellino. Ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La Guardia Costiera ha ascoltato le testimonianze dei bagnini e dei presenti. La procura di Agrigento è stata informata dell’accaduto. La comunità mazarese è sotto shock per la scomparsa dell’uomo, morto dopo un gesto di coraggio e altruismo.



