Monte Erice, 276 i piloti iscritti. Al via anche il Marsalese Beppe Giacalone

La Cronoscalata Monte Erice si conferma tra gli appuntamenti più prestigiosi del motorsport italiano. Per la 67ª edizione, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre, sono ben 276 i piloti iscritti, un dato che supera il già lusinghiero risultato dello scorso anno (254 partecipanti). Tra i partecipanti torna tra gli storici tornanti che da Valderice portano fino in vetta ad Erice, il pilota marsalese, Beppe Giacalone, su Peugeot 208 GT LINE

La gara trapanese sarà l'ultima prova del Campionato Supersalita e valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna, il Campionato Siciliano Velocità Montagna e il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Numeri da primato, che sottolineano ancora una volta l’appeal della manifestazione organizzata dall’Automobile Club Trapani.

I numeri delle iscrizioni

Il dettaglio dei partecipanti mostra la vitalità delle diverse categorie:

Campionato Supersalita : 141 piloti, con presenze di rilievo nei gruppi RS (31), RS Plus (26) ed E2 SC-SS (26).

: 141 piloti, con presenze di rilievo nei gruppi RS (31), RS Plus (26) ed E2 SC-SS (26). Campionato Italiano Velocità Montagna : 38 iscritti, tra cui spiccano i 15 del Gruppo N-S e i 6 del Gruppo A-S.

: 38 iscritti, tra cui spiccano i 15 del Gruppo N-S e i 6 del Gruppo A-S. Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche: 97 piloti, suddivisi nei vari raggruppamenti storici, dal 1° al 5°, con una forte partecipazione nel 3° raggruppamento (32).

Tra i protagonisti non mancheranno anche i piloti stranieri: quattro in totale, tre provenienti da Malta e uno dalla Svizzera.

Le parole dell'organizzazione

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’AC Trapani, Giovanni Pellegrino: “Abbiamo superato il numero degli iscritti della passata stagione, quando avevamo raggiunto i 254 piloti. Questo conferma il grande appeal della Monte Erice tra i piloti italiani, ai quali va il mio ringraziamento. Così come a tutti i volontari che, da settimane, lavorano con impegno sotto la guida del direttore di gara Fabrizio Fondacci. È un lavoro di squadra: l’obiettivo numero uno resta la nostra Cronoscalata”.

Con i suoi 67 anni di storia, la Monte Erice non è solo una gara, ma un evento che unisce tradizione e passione per i motori, richiamando ogni anno migliaia di appassionati sulle strade del trapanese. Anche questa edizione si annuncia all’insegna dello spettacolo e della competizione ai massimi livelli.



