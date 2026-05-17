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Motori & dintorni
17/05/2026 02:04:00

Daprà conquista la 110° Targa Florio, Riolo vince nelle storiche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-05-2026/dapra-conquista-la-110-targa-florio-riolo-vince-nelle-storiche-450.jpg

La 110ª edizione della Targa Florio entra di diritto tra quelle destinate a restare nella memoria degli appassionati. Sulle leggendarie strade delle Madonie, davanti a un pubblico straordinario, è arrivata la prima storica vittoria nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco per Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, mentre nel rally storico è stato ancora una volta dominio assoluto di Salvatore Riolo, capace di conquistare l’undicesima affermazione personale nella corsa più antica del mondo.

Il giovane portacolori ACI Team Italia, al volante della Skoda Fabia RS Rally2 preparata da Delta Rally e gommata Pirelli, ha disputato una gara di grande maturità sportiva, riuscendo a piegare la resistenza del quattro volte campione italiano Andrea Crugnola, navigato da Luca Beltrame sulla nuova Lancia Ypsilon HF Rally2.

 

Tra i due è andato in scena un duello spettacolare fatto di continui ribaltamenti e distacchi ridottissimi, con Daprà autore di cinque scratch contro i quattro del campione varesino. A completare il podio assoluto ci ha pensato Simone Campedelli insieme a Tania Canton sulla Toyota GR Yaris Rally2 ufficiale Toyota Gazoo Racing Italy.

Il verdetto finale ha premiato Daprà con 12”9 di vantaggio su Crugnola e 37”7 su Campedelli, regalando al pilota trentino una vittoria di enorme prestigio in una gara dal coefficiente maggiorato.

Grande prova anche dei siciliani, con Andrea Nucita quarto assoluto e vincitore nel Campionato Italiano Rally Promozione insieme a Maurizio Messina sulla Skoda Fabia RS Rally2. Ottima anche la prestazione del cefaludese Marco Runfola, sesto assoluto con Daniele Michi dopo un lungo periodo lontano dalle competizioni.

Nelle due ruote motrici applausi per Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti, vincitori con la Peugeot 208 Rally4 e protagonisti di una prestazione eccezionale capace di inserirsi a ridosso della top ten assoluta.

Il primo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2026, disputato con le nuove Lancia Ypsilon HF Rally4, ha invece premiato Lorenzo Varesco e Isabel Goss davanti a Geronimo Ermanno Nerobutto e Matteo Zaramella.

Weekend speciale anche per la famiglia Riolo: mentre Totò dominava il rally storico, il figlio Ernesto Riolo con Giulia Marin conquistava il successo in Rally3 sulla Renault Clio.

Nel femminile vittoria per Sara Carra e Federica Mauri su Skoda Fabia Rally2 Evo, mentre nel Trofeo Suzuki è tornato sul gradino più alto del podio Roberto Pellè affiancato da Luca Franceschini. Continua a leggere su motoriedintorni.com









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