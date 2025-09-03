Sezioni
Cronaca

» Sanità
03/09/2025 06:00:00

Nuova vita per la Patologia Clinica a Trapani: approvato il progetto di riqualificazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756851771-0-nuova-vita-per-l-anatomia-patologica-a-trapani-approvato-il-progetto-di-riqualificazione.jpg

Novità per la Patologia Clinica di Trapani, la neo Commissaria dell’ASP 9, Sabrina Pulvirenti, ha adottato la Delibera che prevede la riqualificazione del Laboratorio di Patologia Clinica dell’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani. 

Necessario il progetto di riqualificazione alla luce di urgenti interventi di adeguamento ai requisiti strutturali minimi, previsti dalla norma, per tutte le Unità Operative presenti presso l’ospedale.

 

Lo sviluppo negli anni

Il Laboratorio di Patologia Clinica, che  si trova al piano terra del monoblocco

ospedaliero, negli anni ha subito una situazione di grave congestionamento, con una disfunzionale distribuzione delle aree operative, quindi si aggiunge poi il degrado delle condizioni igienico sanitarie dei locali.

Già nel 2021, con la delibera del commissario straordinario di allora, si era avviata una procedura di gara, articolata in più lotti, per l’affidamento della fornitura in service di sistemi, reagenti e tutto quanto necessario per l'esecuzione di esami chimico clinici presso le proprie Unità Operative di Patologia Clinica.

Oggi a seguito di attività congestionata si rende necessario procedere con priorità al trasferimento in altro luogo di tutta l’area prelievi destinata all’utenza esterna, liberando così l’attuale area interna, procedendo agli interventi di manutenzione e riqualificazione.

 

Al via ad un nuovo corpo

Il progetto della fornitura e della posa di un corpo prefabbricato modulare, da destinare alla nuova area prelievi del Laboratorio di patologia clinica dell’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani, è stato redatto dal Dirigente Ingegnere Angelo Pirri, ha un  importo complessivo di 256.730,82, di cui € 207.040,98 per la fornitura ed € 45.549,02 quali somme a disposizione dell’Amministrazione.

 

 

 

 

 

 

Il gruppo di lavoro

L’incarico del responsabile unico del progetto di manutenzione per la riqualificazione del Laboratorio di patologia clinica e della fornitura e posa  del corpo prefabbricato modulare è stato affidato al dirigente Ingegnere Angelo Pirri. Il gruppo di lavoro incaricato della redazione del progetto esecutivo dei lavori è formato da: Dirigente Ingegnere Annalisa Marceca con il ruolo di Progettista per gli aspetti igienico sanitari e coordinatore del gruppo di progettazione; l’ ingegnere Antonio Barone con il ruolo di progettista degli impianti meccanici ed idrico sanitari; l’ingegnere Daniele Giovanni Russo con il ruolo di progettista degli

impianti elettrici e assimilabili; l’assistente tecnico Antonio Barraco con il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

 

Copertura economica

L’intero progetto  troverà copertura economica per 153mila euro a valere sulle somme per investimenti non ancora realizzati, sul Bilancio esercizio 2024 e precedenti, destinati a interventi presso il Laboratorio d’analisi dell’Ospedale di Trapani; per la parte residuale, pari ad € 103.287,67, a valere sulle somme per investimenti richieste all’Assessorato regionale della Salute.

 

 