Cronaca

» Viabilità e traffico
05/09/2025 18:00:00

Controlli sui viadotti: giovedì prossimo chiude l'A29 tra Castelvetrano e Santa Ninfa

Giovedì 11 settembre l’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo sarà interessata da una chiusura temporanea per consentire verifiche tecniche sui viadotti “Galviano” e “Valle Croce”.

 

Dalle ore 8 alle 17 resterà interdetta al traffico la carreggiata in direzione Palermo nel tratto compreso tra gli svincoli di Castelvetrano e Santa Ninfa (dal km 93,500 al km 84,100).

 

Durante le operazioni di ispezione, gli automobilisti dovranno abbandonare l’autostrada allo svincolo di Castelvetrano, seguire un percorso alternativo su viabilità locale (via Caduti di Nassirya, via Marinella, via Selinunte, via Milazzo, via Serafino Mannone, piazza Giacomo Matteotti e SS119) e rientrare sulla A29 in corrispondenza dello svincolo di Santa Ninfa.









