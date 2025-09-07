Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
07/09/2025 08:00:00

Un giovane fenicottero torna in libertà alla Riserva delle Saline di Trapani e Paceco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2025/1757175186-0-un-giovane-fenicottero-torna-in-liberta-alla-riserva-delle-saline-di-trapani-e-paceco.jpg

Un giovane fenicottero rosa è tornato a volare libero nel suo ambiente naturale, accolto dal  grande stormo che in questo periodo popola le vasche della Riserva Naturale delle Saline di Trapani  e Paceco, una delle più importanti aree di sosta per gli uccelli migratori del Mediterraneo e presidio  fondamentale di tutela della biodiversità. 


La sua avventura è iniziata qualche giorno fa, quando è stato avvistato in difficoltà sulla spiaggia  di San Vito Lo Capo, tra i bagnanti, e successivamente a Cornino, dove è stato recuperato. Grazie all’intervento congiunto della Guardia Costiera di San Vito Lo Capo e del Corpo  Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Castellammare del Golfo, il giovane  fenicottero, in fase di migrazione, è stato soccorso ed affidato al personale del Punto di Primo  Soccorso del Comando Corpo Forestale che in collaborazione con WWF Sicilia Nord  Occidentale ODV e con il Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica LIPU di Ficuzza, dove  sono state verificate le sue condizioni di salute, risultate idonee al rilascio. 
 

In coordinamento tra l’Ente Gestore della Riserva e il Corpo Forestale si è deciso di trasferirlo a  Trapani per la liberazione, avvenuta con il supporto del personale dell’area protetta. Il momento più  emozionante è stato il ritorno in natura: il giovane fenicottero, liberato in un luogo tranquillo della  Riserva ha dapprima esitato, poi ha iniziato a rispondere ai richiami dei suoi simili e infine si è  ricongiunto allo stormo di centinaia di fenicotteri già presenti nelle vasche. L’animale in questi  giorni è stato monitorato a distanza dal personale della Riserva. 
 

A seguito dell’episodio la direzione della Riserva Naturale ricorda a tutti un aspetto importante:  se un fenicottero o un altro uccello migratore si ferma sulla spiaggia tra i bagnanti, non bisogna  intervenire toccandolo, avvicinandosi o tentare di rincorrerlo.  
 

L’unico comportamento corretto è lasciarli tranquilli e contattare immediatamente i  soccorsi competenti, che valuteranno se lasciare riposare l’animale in assenza di difficoltà o provvedere al recupero in sicurezza. 