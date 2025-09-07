Un giovane fenicottero torna in libertà alla Riserva delle Saline di Trapani e Paceco

07/09/2025 08:00:00

Un giovane fenicottero rosa è tornato a volare libero nel suo ambiente naturale, accolto dal grande stormo che in questo periodo popola le vasche della Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco, una delle più importanti aree di sosta per gli uccelli migratori del Mediterraneo e presidio fondamentale di tutela della biodiversità.



La sua avventura è iniziata qualche giorno fa, quando è stato avvistato in difficoltà sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, tra i bagnanti, e successivamente a Cornino, dove è stato recuperato. Grazie all’intervento congiunto della Guardia Costiera di San Vito Lo Capo e del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Castellammare del Golfo, il giovane fenicottero, in fase di migrazione, è stato soccorso ed affidato al personale del Punto di Primo Soccorso del Comando Corpo Forestale che in collaborazione con WWF Sicilia Nord Occidentale ODV e con il Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica LIPU di Ficuzza, dove sono state verificate le sue condizioni di salute, risultate idonee al rilascio.



In coordinamento tra l’Ente Gestore della Riserva e il Corpo Forestale si è deciso di trasferirlo a Trapani per la liberazione, avvenuta con il supporto del personale dell’area protetta. Il momento più emozionante è stato il ritorno in natura: il giovane fenicottero, liberato in un luogo tranquillo della Riserva ha dapprima esitato, poi ha iniziato a rispondere ai richiami dei suoi simili e infine si è ricongiunto allo stormo di centinaia di fenicotteri già presenti nelle vasche. L’animale in questi giorni è stato monitorato a distanza dal personale della Riserva.



A seguito dell’episodio la direzione della Riserva Naturale ricorda a tutti un aspetto importante: se un fenicottero o un altro uccello migratore si ferma sulla spiaggia tra i bagnanti, non bisogna intervenire toccandolo, avvicinandosi o tentare di rincorrerlo.



L’unico comportamento corretto è lasciarli tranquilli e contattare immediatamente i soccorsi competenti, che valuteranno se lasciare riposare l’animale in assenza di difficoltà o provvedere al recupero in sicurezza.



