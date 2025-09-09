Mazara violenta, armi e liti in centro. A Campobello in quattro picchiano ristoratori

Passeggero fuma in bagno, attimi di tensione sul volo Pisa - Palermo

Momenti di tensione sul volo Ryanair partito da Pisa lunedì sera alle 21 e diretto a Palermo. A circa venti minuti dall’atterraggio, un passeggero di circa 40 anni si è chiuso nel bagno di coda dell’aereo e ha acceso una...