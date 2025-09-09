Sezioni
Cronaca
09/09/2025 11:03:00

Mazara violenta, armi e liti in centro. A Campobello in quattro picchiano ristoratori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/mazara-violenta-armi-e-liti-in-centro-a-campobello-in-quattro-picchiano-ristoratori-450.jpg

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo per porto abusivo di armi. 

 

Il ragazzo è stato fermato insieme ad altri tre coetanei nel centro abitato, dopo una segnalazione per una lite.

 

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato in suo possesso un coltello e una pistola giocattolo priva del tappo rosso, entrambi sequestrati.

Sempre a Mazara, i Carabinieri hanno denunciato quattro uomini di 35 anni per lesioni personali aggravate. Sono stati identificati come gli autori di una violenta aggressione, avvenuta nei giorni scorsi, ai danni di due ristoratori di Campobello di Mazara. Alla base della vicenda, futili motivi. Le vittime hanno riportato gravi lesioni.

 

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei due episodi.









