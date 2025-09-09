Sezioni
Cronaca
09/09/2025 15:00:00

Trapani, sul caso della fontana interviene Barbara: vandalismo o incuria?

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/trapani-sul-caso-della-fontana-interviene-barbara-vandalismo-o-incuria-450.jpg

Sul caso della Fontana del Tritone, uno dei simboli di Trapani, danneggiata, interviene anche Emanuele Barbara. L'ex assessore al verde pubblico solleva dubbi sulle vere ragioni della rottura della zampa di uno dei cavalli. I toni restano pacati, ma la sua analisi è chiara e puntuale.

Barbara sottolinea che “stamani, la storica fontana del Tritone di piazza Vittorio Emanuele è in prima pagina. Negli ultimi anni, la fontana è stata ripulita con cadenza trimestrale, ma senza personale e senza capitoli di spesa dedicati, un’adeguata manutenzione degna di un monumento è risultata quasi impossibile. Naturalmente tutte cose dette e ridette. Ora, non voglio passare per quello polemico o contrario a prescindere, però mi piace essere corretto fino in fondo".  Apre così il suo intervento, nel quale poi passa alla sequenza fotografica che ha personalmente documentato: 1. Nella prima fotografia, datata ottobre 2023, si vede già chiaramente una zampa del cavallo lesionata.
2. Nella seconda immagine, riferita a ieri mattina, la zampa appare fortemente compromessa, con la lesione evoluta in qualcosa di più grave.
3. Nella terza immagine, scattata alle 16:10 di lunedì 9 settembre (cioè proprio ieri), la zampa è ormai “appesa a un filo”! Barbara è netto nel suggerire la dinamica: “Quindi… cedimento strutturale e poi atto vandalico? Attendiamo video della telecamera”. Con parole equilibrate ma incisive, Barbara richiama l’attenzione non solo su un possibile atto vandalico, ma anche sulle condizioni di fragilità derivanti da anni di scarsa manutenzione e risorse limitate dedicate alla tutela di un simbolo storico come la fontana del Tritone.

https://www.facebook.com/share/p/19XfXxfHNu/









