Cronaca

» Incidenti
09/09/2025 18:07:00

Marsala, pirata della strada investe un uomo ad Amabilina: è gravissimo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/marsala-pirata-della-strada-investe-un-uomo-ad-amabilina-e-gravissimo-450.jpg

Ancora un drammatico episodio di pirateria stradale in provincia di Trapani. Dopo il caso del 15enne travolto a Trapani nei giorni scorsi, arriva una nuova segnalazione da Marsala, nel quartiere di Amabilina, dove ieri – lunedì 8 settembre – un uomo di circa 50 anni, identificato con le iniziali A.D., è stato investito da un’auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino.

Secondo la ricostruzione fornita da un lettore, l’incidente è avvenuto intorno alle 11, nei pressi della chiesa del quartiere. L’automobilista, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso, lasciando la vittima riversa a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno tentato più volte di rianimare l’uomo, poi trasferito d’urgenza in elicottero al Policlinico di Palermo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravissime.

I familiari di A.D. lanciano un appello al responsabile dell’investimento: «Se ha una coscienza, si presenti spontaneamente alla polizia o si faccia avanti con la famiglia. Non c’è niente di male, una cosa del genere può capitare a chiunque. Il perdono c’è sempre, ma tenersi dentro una cosa del genere non darà mai pace né a chi ha commesso il gesto né ai familiari».

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per rintracciare il pirata della strada e ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.









