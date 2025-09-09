Sezioni
Scuola

» Università
09/09/2025 11:30:00

SOTEU 2025, domani il discorso di Ursula von der Leyen in diretta da Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/soteu-2025-domani-il-discorso-di-ursula-von-der-leyen-in-diretta-da-trapani-450.jpg

Domani l’Europa parla anche da Trapani. Il 10 settembre 2025 alle 9:00 sarà trasmesso in diretta al Polo Universitario di Trapani, e in contemporanea da altre città italiane, il discorso sullo Stato dell’Unione che ogni anno la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen tiene a Strasburgo. È il momento in cui si tirano le somme del lavoro svolto e si annunciano le priorità per il futuro dell’Unione.

L’incontro non sarà solo ascolto: seguirà infatti un dibattito con docenti universitari e giornalisti, per commentare i temi più importanti e avvicinare i cittadini alle scelte europee. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Programma

Ore 9.00: collegamento al discorso di Ursula von der Leyen da Strasburgo

Gruppi di ascolto: Polo Universitario di Trapani (Lungomare Dante Alighieri, Casa Santa Erice), Sala Stampa del Comune di Acireale, Comune di Ragusa

Tavola rotonda coordinata dal Prof. Daniele Pasquinucci con i professori Giuliana Laschi (Bologna), Ilaria Ottaviano (Chieti-Pescara), Giorgio Scichilone (Trapani)

Dibattito aperto con interventi dei giornalisti Riccardo Galatioto, Don Arturo Grasso e Anna Restivo
Come partecipare
In presenza: Polo Universitario di Trapani o Sala Stampa del Comune di Acireale
Online:

Chi non potrà partecipare in presenza potrà seguire l’incontro online al link Webex:

https://unich.webex.com/meet/DiscorsoSulloStatoDell.UnioneSOTEU10.09.2025 (Numero riunione: 162 055 521).

Per registrarsi e agevolare l’organizzazione è disponibile il form:

https://forms.gle/oEFDVJNdBFdRFTqG8.

Domani, mercoledì 10 settembre, Trapani si trasforma così in una piccola capitale europea, con cittadini, studenti e giornalisti pronti a seguire insieme un momento che segna l’agenda politica dell’Unione.









