SOTEU 2025, domani il discorso di Ursula von der Leyen in diretta da Trapani

Domani l’Europa parla anche da Trapani. Il 10 settembre 2025 alle 9:00 sarà trasmesso in diretta al Polo Universitario di Trapani, e in contemporanea da altre città italiane, il discorso sullo Stato dell’Unione che ogni anno la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen tiene a Strasburgo. È il momento in cui si tirano le somme del lavoro svolto e si annunciano le priorità per il futuro dell’Unione.
L’incontro non sarà solo ascolto: seguirà infatti un dibattito con docenti universitari e giornalisti, per commentare i temi più importanti e avvicinare i cittadini alle scelte europee. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.
Programma
Ore 9.00: collegamento al discorso di Ursula von der Leyen da Strasburgo
Gruppi di ascolto: Polo Universitario di Trapani (Lungomare Dante Alighieri, Casa Santa Erice), Sala Stampa del Comune di Acireale, Comune di Ragusa
Tavola rotonda coordinata dal Prof. Daniele Pasquinucci con i professori Giuliana Laschi (Bologna), Ilaria Ottaviano (Chieti-Pescara), Giorgio Scichilone (Trapani)
Dibattito aperto con interventi dei giornalisti Riccardo Galatioto, Don Arturo Grasso e Anna Restivo
Come partecipare
In presenza: Polo Universitario di Trapani o Sala Stampa del Comune di Acireale
Online:
Chi non potrà partecipare in presenza potrà seguire l’incontro online al link Webex:
https://unich.webex.com/meet/DiscorsoSulloStatoDell.UnioneSOTEU10.09.2025 (Numero riunione: 162 055 521).
Per registrarsi e agevolare l’organizzazione è disponibile il form:
https://forms.gle/oEFDVJNdBFdRFTqG8.
Domani, mercoledì 10 settembre, Trapani si trasforma così in una piccola capitale europea, con cittadini, studenti e giornalisti pronti a seguire insieme un momento che segna l’agenda politica dell’Unione.