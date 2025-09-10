Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Basket
10/09/2025 09:52:00

Baket Femminile: la Golfo Basket Alcamo si presenta alla città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757491287-0-baket-femminile-la-golfo-basket-alcamo-si-presenta-alla-citta.jpg

Venerdì prossimo, 12 settembre, a partire dalle 20.30 in piazza Ciullo ad Alcamo, la città potrà accogliere e conoscere da vicino le nuove protagoniste della Serie A2 femminile. La squadra verrà presentata ufficialmente con un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza. Sarà l’occasione per scoprire il roster al completo e respirare l’entusiasmo per una nuova stagione che segna il ritorno del grande basket femminile alcamese. Dopo un’assenza lunga quasi quattromilaottocento giorni, Alcamo torna a vivere l’emozione di una squadra in Serie A2 femminile: un traguardo storico, atteso per oltre 13 anni. L’ultima partita in Serie A risaliva al 25 aprile 2012.

"La tradizione e l’amore che Alcamo ha sempre riservato al basket femminile – dichiara l’assessore alle attività e all’edilizia sportiva Gaspare Benenati – trovano nuova linfa in questo ritorno. La città è di nuovo protagonista in un campionato nazionale che porta visibilità e prestigio, reso possibile anche grazie agli interventi realizzati negli ultimi anni sulle strutture sportive comunali". "Siamo orgogliosi che la città ospiti di nuovo il basket femminile di Serie A – sottolinea il sindaco Domenico Surdi –. È un risultato che appartiene a tutta la comunità e che restituisce ad Alcamo la centralità che merita nel panorama sportivo nazionale". "Questo ritorno in Serie A2 non è solo il coronamento di un percorso sportivo, ma anche un sogno che si avvera per la comunità intera – spiega il presidente della Sicily by Car Alcamo Basket e direttore sportivo Francesco Dixit Dominus –. Il basket femminile di Serie A torna ad essere protagonista ad Alcamo. Abbiamo costruito una squadra competitiva, pronta a sorprendere e sempre legata al territorio. La presenza di atlete con esperienze europee, come l’ala croata Lea Hajdin, protagonista in EuroCup Women, conferma il respiro internazionale del nostro progetto sportivo". 

Il nuovo ciclo della Sicily by Car Alcamo Basket si fonda sulla forza della tradizione unita al rinnovamento. La società ha scelto di confermare due colonne portanti come Anna Caliendo (storica bandiera del basket alcamese) e Silvia Sarni, affidandosi alla loro esperienza. A loro si affiancano innesti di livello internazionale: l’ala croata Lea Hajdin, la versatile Matea Nikolic e la guardia Tijana Mitreva, pronte a garantire qualità e profondità al roster. Accanto alle veterane, spazio alle giovani promesse siciliane Daidone, Zangara, Tumminia, Buscemi e Albano, che rappresentano il futuro del movimento cestistico locale.









Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...