Baket Femminile: la Golfo Basket Alcamo si presenta alla città

10/09/2025 09:52:00

Venerdì prossimo, 12 settembre, a partire dalle 20.30 in piazza Ciullo ad Alcamo, la città potrà accogliere e conoscere da vicino le nuove protagoniste della Serie A2 femminile. La squadra verrà presentata ufficialmente con un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza. Sarà l’occasione per scoprire il roster al completo e respirare l’entusiasmo per una nuova stagione che segna il ritorno del grande basket femminile alcamese. Dopo un’assenza lunga quasi quattromilaottocento giorni, Alcamo torna a vivere l’emozione di una squadra in Serie A2 femminile: un traguardo storico, atteso per oltre 13 anni. L’ultima partita in Serie A risaliva al 25 aprile 2012.

"La tradizione e l’amore che Alcamo ha sempre riservato al basket femminile – dichiara l’assessore alle attività e all’edilizia sportiva Gaspare Benenati – trovano nuova linfa in questo ritorno. La città è di nuovo protagonista in un campionato nazionale che porta visibilità e prestigio, reso possibile anche grazie agli interventi realizzati negli ultimi anni sulle strutture sportive comunali". "Siamo orgogliosi che la città ospiti di nuovo il basket femminile di Serie A – sottolinea il sindaco Domenico Surdi –. È un risultato che appartiene a tutta la comunità e che restituisce ad Alcamo la centralità che merita nel panorama sportivo nazionale". "Questo ritorno in Serie A2 non è solo il coronamento di un percorso sportivo, ma anche un sogno che si avvera per la comunità intera – spiega il presidente della Sicily by Car Alcamo Basket e direttore sportivo Francesco Dixit Dominus –. Il basket femminile di Serie A torna ad essere protagonista ad Alcamo. Abbiamo costruito una squadra competitiva, pronta a sorprendere e sempre legata al territorio. La presenza di atlete con esperienze europee, come l’ala croata Lea Hajdin, protagonista in EuroCup Women, conferma il respiro internazionale del nostro progetto sportivo".

Il nuovo ciclo della Sicily by Car Alcamo Basket si fonda sulla forza della tradizione unita al rinnovamento. La società ha scelto di confermare due colonne portanti come Anna Caliendo (storica bandiera del basket alcamese) e Silvia Sarni, affidandosi alla loro esperienza. A loro si affiancano innesti di livello internazionale: l’ala croata Lea Hajdin, la versatile Matea Nikolic e la guardia Tijana Mitreva, pronte a garantire qualità e profondità al roster. Accanto alle veterane, spazio alle giovani promesse siciliane Daidone, Zangara, Tumminia, Buscemi e Albano, che rappresentano il futuro del movimento cestistico locale.



