Cronaca
10/09/2025 10:25:00

Vanno a caccia di specie protette, due denunciati nel Trapanese. Salvato un barbagianni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/vanno-a-caccia-di-specie-protette-due-denunciati-nel-trapanese-salvato-un-barbagianni-450.jpg

Due cacciatori sono stati denunciati dai Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites, Distaccamento di Trapani, per l’abbattimento di specie protette nel territorio della provincia di Trapani.

 

I controlli, svolti nei comuni di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Marsala, rientrano nell’attività di vigilanza sul corretto esercizio della caccia. Oltre alle denunce, i militari hanno sequestrato due fucili calibro 12 e relativo munizionamento.

Le specie protette uccise sarebbero il piccione selvatico (Columba livia) e la tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), entrambe non cacciabili secondo la normativa vigente.

Durante le verifiche è stato anche sanzionato un altro cacciatore per il mancato aggiornamento del tesserino venatorio.

Nel corso dell’operazione, i carabinieri hanno soccorso un barbagianni (Tyto alba) ferito e denutrito, trovato con un’ala rotta. L’animale è stato trasportato al Centro di Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza, dove ha ricevuto cure e alimentazione.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per contrastare l’attività venatoria illegale e tutelare la fauna selvatica del territorio.









