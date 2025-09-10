Sezioni
Se ne sono andati
10/09/2025 21:03:00

Mazara del Vallo, addio all’avvocato Giulio Mocata: “Un uomo perbene, colto e umile”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/mazara-del-vallo-addio-all-avvocato-giulio-mocata-un-uomo-perbene-colto-e-umile-450.png

Mazara del Vallo piange la scomparsa improvvisa dell’avvocato Giulio Mocata, stimato professionista e docente, venuto a mancare nelle scorse ore all’età di 78 anni.

Conosciuto e apprezzato non solo per la sua competenza giuridica ma anche per le sue qualità umane, la sua umiltà e la disponibilità verso gli altri, Mocata è stato per anni punto di riferimento per i suoi studenti, ai quali ha insegnato Diritto ed Economia.

Era sposato con la professoressa Vita Safina, biologa e figlia di Francesco Safina, sindaco di Mazara del Vallo dal 1952 al 1956. Insieme hanno avuto tre figli: Valerio, Fabrizio ed Enrico.

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale “A. Ajello” di Mazara, dove l’avvocato era ricoverato da alcuni giorni. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 11 settembre, alle ore 10 presso la Basilica Cattedrale.

Il sindaco Salvatore Quinci ha espresso il proprio cordoglio:
«A nome personale e dell’Amministrazione comunale esprimo i sentimenti di cordoglio alla famiglia del compianto avvocato Giulio Mocata, venuto a mancare ieri all’età di 78 anni. Persona affabile, perbene e di grande cultura, l’avvocato Mocata è stato docente di diritto ed economia, apprezzato e stimato da colleghi e studenti. In diverse manifestazioni pubbliche aveva offerto il suo contributo al dibattito culturale e la sua testimonianza di nipote del partigiano Filippo Castelli, giustiziato in nome della libertà».

Alle parole del sindaco si aggiungono anche quelle del vicesindaco Vito Billardello e dell’addetto stampa comunale Ettore Bruno, che furono suoi allievi per cinque anni al liceo: «Abbiamo avuto modo di conoscerne e apprezzarne le straordinarie qualità umane, professionali e didattiche».


Se ne sono andati | 2025-09-09 08:56:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/marsala-addio-a-katia-sammartano-250.jpg

Marsala, addio a Katia Sammartano

È venuta a mancare prematuramente all’età di 47 anni Katia Sammartano. La salma si trova presso la Sala del Commiato Grupposo, in Piazza Castello n. 3 a Marsala. I funerali si terranno oggi, martedì 9 settembre, alle ore...