L'Handball Erice cerca il tris di vittorie in trasferta contro Casalgrande Padana

13/09/2025 07:00:00

Seconda gara di campionato e prima trasferta per l'Handball Erice. Le Arpie questo pomeriggio saranno ospiti del Casalgrande Padana con il chiaro intento di centrare il successo e dare seguito alla vittoria ottenuta alla prima giornata di campionato e nella Supercoppa Italiana.

Quella che attende l'Handball Erice è una gara delicata. Arriva prima della pausa del campionato per gli impegni delle nazionali e l'avversario ha voglia di rivalsa dopo aver perso all'esordio in campionato.

Si tratta di una partita che presenta tante trappole e che, per questo, è stata preparata nel modo migliore, come ha sottolineato Martina Iacovello, portiere e capitana delle Arpie. "Sicuramente contro Casalgrande Padana non sarà una partita semplice - ha spiegato -. Affronteremo una squadra ben strutturata, con giovani locali che sono cresciute molto negli ultimi anni. Andremo lì per imporre il nostro gioco e tentare di conquistare la vittoria. Questa per me è la prima esperienza da capitano. Farlo con l'Handball Erice è una responsabilità importante. Sono felice di questo ruolo e della fiducia che la società ha riposto in me. Puntiamo ad aggiungere un trofeo in più alla nostra bacheca".

Dopo questa sfida, il campionato di serie A di pallamano femminile osserverà un turno di riposo per lasciare spazio alle Nazionali e sono cinque le atlete neroverdi che sono state convocate dai vari commissari tecnici: Losio, Manojlovic e Fanton rappresenteranno l’Italia, mentre Do Nascimento attraverserà l'oceano per vestire la maglia del Brasile e stessa cosa farà Dalle Crode, convocata nella selezione argentina.



