Se ne sono andati
13/09/2025 13:30:00

Mazara, addio a Francesco Terramagra. E' stato campione di boxe

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/mazara-addio-a-francesco-terramagra-e-stato-campione-di-boxe-450.jpg

Si è spento nella notte del 12 settembre, all’età di 85 anni, Francesco Terramagra, storico campione italiano di boxe e figura molto amata a Mazara del Vallo. 

 

Nato il 29 novembre 1939, Terramagra fu protagonista del pugilato nazionale tra gli anni '50 e '60, conquistando il titolo di campione d’Italia dei pesi gallo nel biennio 1957-1958.

Allenato dal maestro Alfonso Fortunato e membro della prima squadra di boxe della città, Terramagra disputò circa 110 combattimenti, collezionando numerosi successi sia a livello nazionale che internazionale. Una carriera costruita con talento, disciplina e passione, che ha lasciato il segno nel panorama sportivo locale.

 

 

Ma Francesco non era solo un campione sul ring: nella vita di tutti i giorni era conosciuto e stimato come panettiere, un uomo semplice e generoso, sempre pronto a regalare un “pezzo di pane” a chi ne aveva bisogno. Un esempio di umanità e dedizione che ha saputo farsi volere bene da tutta la comunità.

Da otto anni conviveva con l’Alzheimer. Nonostante la malattia, i ricordi più vivi restavano quelli legati alla sua giovinezza da pugile, alla gloria del ring e all’amore per lo sport.

I funerali di Francesco Terramagra si sono tenuti oggi, sabato 13 settembre, nella chiesa di Santa Gemma. Mazara saluta uno dei suoi figli più fieri, campione nello sport e nella vita.