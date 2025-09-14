Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Mezzogiorno
14/09/2025 11:41:00

Il Ponte sullo Stretto. Più che unire divide gli italiani...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2025/il-ponte-sullo-stretto-piu-che-unire-divide-gli-italiani-450.jpg

 Il Ponte sullo Stretto è altamente divisivo e spacca l'opinione pubblica degli italiani a metà, con una leggera prevalenza di chi è favorevole alla costruzione dell'opera, all'interno dell'errore statistico, secondo un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato  nel corso della trasmissione l'Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7.

 

Alla domanda "Lei è favorevole o contrario alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina?" Il 51% degli italiani è per il sì mentre il 49 per cento per il no. Se poi si analizza l'opinione secondo l'appartenenza politica, l'80,7% degli elettori di governo si dice favorevole contro il 33% degli elettori di opposizione e il 45,4% del non voto.

 

 

Se poi si dividono gli intervistati tra nord, centro e sud, è interessante notare come i cittadini del mezzogiorno e delle isole sono per circa il 53% favorevoli, un dato simile a quello delle persone che abitano al nord, favorevoli per il 54,2%, mentre al centro la maggioranza degli italiani sono contrari, per circa il 60%.

 

Le ragioni del sì sono, per il 43,2% dei favorevoli il fatto che il ponte rappresenta un'occasione di sviluppo per il sud e per il 31,7 % che migliorerà l'efficienza dei trasporti.

 

Le ragioni del no sono per il 43% il rischio che il ponte sia un'opera inutile senza altre infrastrutture di collegamento e per il 26% i rischi legati alla zona sismica. Incidono poco le preoccupazioni relative alle infiltrazioni mafiose e all'impatto ambientale.      









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...