15 Settembre: Kiev attacca, tank a Gaza, violenza politica, bambino bastonato

E' il 15 Settembre 2025. Ecco le principali notizie in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Un drone russo ha violato lo spazio aereo della Romania. Per l’Ue si tratta dell’ennesima «escalation inaccettabile». Droni ucraini hanno colpito una raffineria e un impianto chimico, sono state sabotate due linee ferroviarie russe

• «In Polonia si sta diffondendo un’ondata di sentimenti filo-russi e di ostilità nei confronti dell’Ucraina» ha scritto il premier polacco Donald Tusk su X

• Sabato a Londra c’è stata la più grande manifestazione di estrema destra nella storia del Regno Unito. A capo del corteo anti immigrati e anti Islam, Tommy Robinson, tra le altre cose ex carcerato. In collegamento anche Musk: «O vi ribellate, o morirete»

• Alle elezioni comunali in Renania settentrionale-Vestfalia AfD ha ottenuto il 15,3 per cento, crescendo di oltre 11 punti. La Cdu si conferma il primo partito. Male Spd e Verdi

• Tyler Robinson è un’estremista di sinistra o di destra? Oppure era solo in cerca di gloria? Anche se non si è ancora capito perché abbia ucciso Charlie Kirk, domani verrano formalizzate le accuse

• Meloni ha detto che «il sacrificio di Kirk ci ricorda da che lato stanno la violenza e l’intolleranza», ha criticato Odifreddi, definendo un suo commento «disumano»

• Bernie Sanders, socialista democratico, in un video ha fatto le sue condoglianze alla famiglia di Kirk e detto di essere preoccupato per l’aumento della violenza politica

• Ieri il papa ha compiuto 70 anni, tra applausi, torte, poncho e tanti messaggi. Il quotidiano peruviano El Comercio ha anticipato stralci della sua prima intervista

• A Sulmona, in Abruzzo, una bambina di 12 anni è stata violentata per due anni da un ragazzo di 14 anni e uno di 18, che hanno fatto circolare i filmati della violenza su WhatsApp

• A Roma un bambino di 9 anni è stato preso a bastonate da tre ragazzini di 7, 9 e 11 anni. A Eboli un disabile di 50 è stato accoltellato da una gang. A Latina un ragazzino di 14 anni si è ucciso perché bullizzato

• A Milano un signore di 70 anni per suicidarsi si è buttato giù dal balcone, finendo addosso a una passante di 83 anni. Lei è morta, lui no

• Ieri a Gerusalemme Marco Rubio ha pregato con Netanyahu al Muro del pianto. Oggi in Qatar si riuniscono i leader dei Paesi arabi e islamici



• In Francia il premier Lecornu ha fatto sapere che non sopprimerà i giorni festivi per fare cassa. Nuovi scioperi giovedì

• L’ad uscente di Mediobanca Alberto Nagel starebbe consigliando agli azionisti di aderire all’Opas per colpire Delfin e Caltagirone e far spendere a Mps 1,8 miliardi in più

• Le cause di lavoro nella pubblica amministrazione sono quadruplicate in cinque anni

• In Austria tre suore sono scappate dalla casa di riposo per tornare in convento

• Sushila Karki, 73 anni, è la prima donna premier del Nepal. Fra sei mesi però ci saranno le elezioni

• Xi Jinping ha ufficialmente invitato Trump a Pechino. La Casa Bianca non ha ancora risposto all’invito

• A Dallas, in Texas, un cubano senza permesso di soggiorno ha decapitato il suo datore di lavoro e gettato la testa in un cassonetto

• Il governatore della Liguria Marco Bucci ha detto che il carcinoma spinocellulare con metastasi che l’aveva colpito dall’ultimo esame risulta sparito

• Il ministro Giorgetti si è detto favorevole al taglio dell’Irpef e alla rottamazione

• Sabato a Portofino una turista tedesca di 22 anni ha chiamato il 118 minacciando di suicidarsi in mare per essere stata violentata. Ma sembra si sia inventata tutto

• Ieri mattina in via Paolo Sarpi a Milano un cinese ha accoltellato un suo connazionale

• In Serie A hanno vinto Milan, Torino, Atalanta, Udinese e Sassuolo

• In Juventus-Inter è stata usata per la prima volta la Refcam, che mostra la partita dal punto di vista dell’arbitro: metà dell’inquadratura era occupata dal suo zigomo e dal suo naso

• Vingegaard ha vinto la Vuelta ma non ha festeggiato perché i manifestanti pro-Palestina hanno bloccato l’ultima tappa

• Marc Márquez ha vinto il Gp di Misano, arrivando davanti a Marco Bezzecchi e al fratello Alex. Bagnaia è caduto

• Ai Mondiali di atletica di Tokyo non sono riusciti a qualificarsi per le finali Tamberi («mi sento uno schifo») e Jacobs («non so se continuerò a correre»). Record nei 400 metri di Edoardo Scotti

• Lo sciatore azzurro Matteo Franzoso, caduto in allenamento in Cile, è ancora in coma farmacologico

• Per i 50 anni di Bohemian Rhapsody Brian May e Roger Taylor ne hanno suonato una versione orchestrale alla Royal Albert Hall di Londra

• Sabato Wanda Marasco ha vinto il premio il Campiello con il romanzo Di spalle a questo mondo (Neri Pozza)

• Adolescence, The Pitt, The Studio e Severance sono le serie più premiate agli Emmy Awards

• Sono morti l’esperta di diete statunitense Marilyn Diamond (81 anni), il pugile inglese Ricky Hatton (46), l’attivista Christian Panicucci (59), il jazzista brasiliano Hermeto Pascoal (89), lo scenografo Gianni Quaranta (82), il sopravvissuto di Sant’Anna di Stazzema Mario Ulivi (82)



Titoli

Corriere della Sera: Kiev attacca: raid e sabotaggi

la Repubblica: I tank assediano Gaza

La Stampa: Le ultime ore di Gaza

Il Sole 24 Ore: Giustizia / Cause di lavoro: / il pubblico impiego / al top delle liti

Il Messaggero: Mattarella: riaprire il dialogo

Il Giornale: Meloni smaschera / la sinistra intollerante

Qn: I tank assediano Gaza City / In Europa escalation russa

Il Fatto: «Col Pd non alleati, ma al lavoro / per mandare a casa Meloni & C.»

Libero: Arriva il nuovo fisco

Leggo: Assedio finale a Gaza City

La Verità: Ecco le idee per cui hanno ucciso Kirk

Il Mattino: Mattarella: riaprire il dialogo

il Quotidiano del Sud: Petrolio, Fede, potere

Domani: «Su Kirk cattivi maestri a sinistra» / Meloni e la strategia della tensione



