Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
15/09/2025 07:00:00

Esordio vincente in Coppa Divisione per il Marsala Futsal, battuto il Cus Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-09-2025/esordio-vincente-in-coppa-divisione-per-il-marsala-futsal-battuto-il-cus-palermo-450.jpg

Esordio vincente per il Marsala Futsal 2012 che in Gara 1 di Coppa Divisione ha la meglio sul campo del Cus Palermo con un solo gol di scarto. Un 2 a 1 che vuole incoraggiare i giovani di Mister Rafa Torrejon a fare bene in questo triangolare che li vedrà affrontare il Futsal Mazara il 27 settembre. Una vittoria importante non solo per il morale, ma anche perché conferma la voglia e la determinazione della società cara al Presidente Paolo Tumbarello di volere affrontare l’impegnativa stagione nel Campionato di serie A2 con la consapevolezza che sarà un lungo e faticoso percorso. L’inizio però, promette bene, anche se c’è ancora da lavorare.

Primo tempo: capitan Patti e compagni partono bene nonostante l’iniziale azione offensiva del Cus spenta dagli azzurri che in poco tempo impongono il proprio gioco. Il primo tocco pericoloso per la difesa di casa è di Sanalitro. Il carattere delle due squadre esce fuori facendo girare la palla e giocando. Solo quando Tendero - eletto MVP della gara - viene messo a terra dalla fascia, l’arbitro concede il calcio di rigore che lo spagnolo trasforma al 6’. E’ 0 a 1. In questa prima stagionale, i nuovi arrivi si mettono in mostra e da un calcio d’angolo di Patti, Cazzin ha il tempo di sistemarsi il pallone e con freddezza mette a segno il secondo goal su uno schema perfetto al 16’. I padroni di casa avranno una reale occasione solo a 2 minuti dalla fine con Giangrande che Vallarelli bloccherà con naturalezza.

Secondo tempo: il Cus aveva preso il ritmo a fine primo tempo e nella ripresa cerca di mantenere alta la concentrazione. Il Marsala di contro, soffre di più per un calo fisiologico anche se cerca di resistere alle pressioni della squadra di casa. Dopo un recupero palla sulla fascia, la difesa lilybetana non riesce a fermare l’azione offensiva che termina con la rete di Sposito. E’ 1 a 2. Il Cus cerca di pareggiare i conti ma la banda Torrejon stringe i denti e si fa trovare pronta, rischiando qualcosa. Il risultato finale si fissa sull’1 a 2. 

 









Native | 12/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-09-2025/1757605534-0-morgan-school-celebra-un-anno-di-successi-a-marsala-e-mazara.jpg

Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...