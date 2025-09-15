Esordio vincente in Coppa Divisione per il Marsala Futsal, battuto il Cus Palermo

15/09/2025 07:00:00

Esordio vincente per il Marsala Futsal 2012 che in Gara 1 di Coppa Divisione ha la meglio sul campo del Cus Palermo con un solo gol di scarto. Un 2 a 1 che vuole incoraggiare i giovani di Mister Rafa Torrejon a fare bene in questo triangolare che li vedrà affrontare il Futsal Mazara il 27 settembre. Una vittoria importante non solo per il morale, ma anche perché conferma la voglia e la determinazione della società cara al Presidente Paolo Tumbarello di volere affrontare l’impegnativa stagione nel Campionato di serie A2 con la consapevolezza che sarà un lungo e faticoso percorso. L’inizio però, promette bene, anche se c’è ancora da lavorare.

Primo tempo: capitan Patti e compagni partono bene nonostante l’iniziale azione offensiva del Cus spenta dagli azzurri che in poco tempo impongono il proprio gioco. Il primo tocco pericoloso per la difesa di casa è di Sanalitro. Il carattere delle due squadre esce fuori facendo girare la palla e giocando. Solo quando Tendero - eletto MVP della gara - viene messo a terra dalla fascia, l’arbitro concede il calcio di rigore che lo spagnolo trasforma al 6’. E’ 0 a 1. In questa prima stagionale, i nuovi arrivi si mettono in mostra e da un calcio d’angolo di Patti, Cazzin ha il tempo di sistemarsi il pallone e con freddezza mette a segno il secondo goal su uno schema perfetto al 16’. I padroni di casa avranno una reale occasione solo a 2 minuti dalla fine con Giangrande che Vallarelli bloccherà con naturalezza.

Secondo tempo: il Cus aveva preso il ritmo a fine primo tempo e nella ripresa cerca di mantenere alta la concentrazione. Il Marsala di contro, soffre di più per un calo fisiologico anche se cerca di resistere alle pressioni della squadra di casa. Dopo un recupero palla sulla fascia, la difesa lilybetana non riesce a fermare l’azione offensiva che termina con la rete di Sposito. E’ 1 a 2. Il Cus cerca di pareggiare i conti ma la banda Torrejon stringe i denti e si fa trovare pronta, rischiando qualcosa. Il risultato finale si fissa sull’1 a 2.



