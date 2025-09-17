Sezioni
Cronaca
17/09/2025 15:02:00

Trapani: aggredisce la compagna in strada, arrestato dalla polizia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-09-2025/trapani-aggredisce-la-compagna-in-strada-arrestato-dalla-polizia-450.jpg

Momenti di paura ieri a Trapani, dove una donna è stata picchiata e trascinata con la forza dentro un’auto dal compagno. L’aggressione, avvenuta in pieno centro, è stata notata da un passante che ha subito allertato la Polizia.

 

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima è stata colpita con schiaffi e spintoni, prima di essere spinta a forza nell’auto. Grazie alle indicazioni raccolte sul posto e a un rapido lavoro della Sala operativa, le volanti hanno individuato il veicolo in periferia, lontano dal luogo dell’aggressione.

 

Alla vista dei poliziotti, la donna è apparsa in lacrime e profondamente scossa. L’uomo è stato condotto in Questura e, dopo aver ricostruito l’intera vicenda, la Procura ha disposto l’allontanamento urgente dalla casa familiare.

 

Il provvedimento è stato poi convalidato dal Tribunale di Trapani, che ha applicato nei confronti dell’aggressore la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.



