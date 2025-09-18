Se ne sono andati: Vito Fiorente (77), Salvatore Bianco (79)
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vito Fiorente, di 77 anni. Nato a Mazara del Vallo il 29 febbraio 1948, si è spento il 16 settembre 2025 presso l’Ospedale Civico di Palermo.
La camera ardente è stata allestita presso lo stesso ospedale. I funerali saranno celebrati giovedì 18 settembre 2025 alle ore 15:00 presso la Parrocchia Cristo Re a Mazara del Vallo. La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Salvatore Bianco, di 79 anni. Nato a Mazara del Vallo il 1° novembre 1945, si è spento il 15 settembre 2025 nella sua città.
La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone. I funerali saranno celebrati giovedì 18 settembre 2025 alle ore 12:00 presso la Parrocchia Cristo Re, a Mazara del Vallo. La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.
