Se ne sono andati: Vito Fiorente (77), Salvatore Bianco (79)

18/09/2025 10:05:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vito Fiorente, di 77 anni.

Nato a Mazara del Vallo il 29 febbraio 1948, si è spento il 16 settembre 2025 presso l’Ospedale Civico di Palermo.

La camera ardente è stata allestita presso lo stesso ospedale.

I funerali saranno celebrati giovedì 18 settembre 2025 alle ore 15:00 presso la Parrocchia Cristo Re a Mazara del Vallo.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Salvatore Bianco, di 79 anni.

Nato a Mazara del Vallo il 1° novembre 1945, si è spento il 15 settembre 2025 nella sua città.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone.

I funerali saranno celebrati giovedì 18 settembre 2025 alle ore 12:00 presso la Parrocchia Cristo Re, a Mazara del Vallo.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Mazara del Vallo.