Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
20/09/2025 15:00:00

L'esodo a Gaza e il genocidio in corso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/l-esodo-a-gaza-e-il-genocidio-in-corso-450.png

Nei giorni scorsi Netanyahu ha mantenuto la promessa, dando inizio all’occupazione di Gaza City e proseguendo con i bombardamenti. I tentativi di mediazione del Qatar con Hamas, così come quelli degli Stati Uniti con Israele – che ha compiuto un raid a Doha durante un incontro tra le autorità qatariote e i leader di Hamas – non hanno prodotto una moral suasion efficace.

 

Nell’urbe di appena 45 km² – per rendere l’idea, Marsala è grande più di cinque volte, con i suoi 243,26 km² – vivevano circa ottocentomila persone. La metà di esse è stata costretta a un esodo forzato di dimensioni bibliche: l’unica via percorribile è la strada costiera che conduce a Khan Yunis, dove si trova un campo profughi. Nonostante l’area sia considerata da Israele “zona umanitaria”, è stata più volte bombardata.

 

Hamas ha reagito portando in superficie gli ostaggi, ragione per cui l’Idf aveva inizialmente sconsigliato l’operazione. Intanto, in Israele, le manifestazioni dei familiari degli ostaggi si sono intensificate, con presidi anche sotto la casa di Netanyahu.

 

Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze e leader ultraortodosso, ha dichiarato che la Striscia rappresenta una “miniera immobiliare”, ribadendo una visione speculare a quella di Hamas per la Palestina: “Israel from the river to the sea”. Il fiume è il Giordano, e ciò implica anche la Cisgiordania, dove già oltre 700.000 coloni israeliani si sono insediati, appropriandosi illegalmente del 42% del territorio.

 

Un recente rapporto di una commissione indipendente dell’ONU, dopo più di due anni di indagini, ha stabilito che in questo conflitto sono stati compiuti 4 dei 5 atti previsti dalla Convenzione ONU per la definizione di genocidio: uccidere membri del gruppo; infliggere gravi lesioni fisiche o mentali; sottoporlo a condizioni di vita tali da portare alla sua distruzione; trasferire con la forza minori da un gruppo a un altro.

 

Molti sostengono che anche il quinto atto – misure per impedire le nascite – sia stato soddisfatto, poiché perfino reparti di neonatologia sono stati distrutti.

E tutto questo orrore, purtroppo, è indiscutibile.

Il 19 settembre, mentre a Napoli si rinnovava il miracolo di San Gennaro con lo scioglimento del sangue, l’arcivescovo Battaglia ha voluto che accanto a quel segno di fede si pensasse ai bambini di Gaza.

 

Vittorio Alfieri



L'Alfiere | 2025-09-20 15:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/l-esodo-a-gaza-e-il-genocidio-in-corso-250.png

L'esodo a Gaza e il genocidio in corso

Nei giorni scorsi Netanyahu ha mantenuto la promessa, dando inizio all’occupazione di Gaza City e proseguendo con i bombardamenti. I tentativi di mediazione del Qatar con Hamas, così come quelli degli Stati Uniti con Israele – che...

L'Alfiere | 2025-09-18 08:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/marsala-lafede-in-cuffaro-non-tramonta-250.jpg

Marsala: la fede in Cuffaro non tramonta

A Marsala, e non solo, la fede in Cuffaro non tramonta. In vista delle amministrative del prossimo anno, molti esponenti della politica locale ribadiscono la propria posizione e il proprio pensiero. A tal proposito non poteva passare inosservato un...







Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston